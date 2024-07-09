09 июля 2024, 11:03

Рэпера Моргенштерна оштрафовали на 45 тысяч рублей

Global Look Press
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Рэпера Алишера Моргенштерна* привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Савеловский районный суд Москвы признал музыканта виновным в правонарушении. Что конкретно стало причиной для вынесения решения, не раскрывается.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что рэперу грозит уголовное дело. Моргенштерн* рассказал в интервью, что получил паспорт Израиля еще два года назад, о чем не уведомил компетентные органы в России.

* Включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов.

Штрафы Суд Моргенштерн Шоу-бизнес
09 июля 2024, 11:49
«Знаю, как она страдала». Кудрявцева рассказала о переживаниях Алсу из-за измены
Global Look Press
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Телеведущая Лера Кудрявцева решила заступиться за певицу Алсу, которая переживает развод с бизнесменом Яном Абрамовым. В своем Telegram-канале она призвала не оправдывать неверного супруга.

«Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Так же знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей [Решетовой]. Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери», - отметила Кудрявцева.

Она также обратилась ко всем, кто поддерживает Абрамова, с просьбой перестать его оправдывать.

«Пацаны, хорош писать о том, что Ян молодец и в белом пальто. Ну правда, перебор», - заключила телеведущая.

Накануне народный артист России Филипп Киркоров публично заявил, что Абрамов образцовый отец. По словам певца, у бизнесмена нет второй семьи и других детей. Исполнитель утверждает, что Абрамов все 18 лет брака носил супругу на руках и помогал строить ей карьеру.

Алсу Семья Отношения Громкие разводы Брак Лера Кудрявцева
09 июля 2024, 11:27
«Заберу у этой шельмы ребеночка». Гогена Солнцева избил любовник жены
Global Look Press
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Актера и шоумена Илью (Гогена) Солнцева избил любовник его супруги Полины. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Приехал с гастролей, захожу в квартиру, там бухая Полина сидит, с каким-то чужим мужиком, таким же подшофе, ребенок некормленный, памперсы не поменяны», - написал он.

Солнцев уточнил, что схватил за шкирку любовника жены, чтобы выставить из дома, но не рассчитал силы.

«Поднялся с дивана, в два раза больше меня ростом, начался махач, мне прилетело, выбил мне все зубы за два миллиона», - заявил шоумен.

Он отметил, что обратился в полицию, написал три заявления на обидчика за побои. Кроме того, Солнцев сообщил в опеку о жестоком обращении с сыном со стороны супруги.

«Заберу у этой шельмы ребеночка, буду сейчас во все суды в набат бить. С ней сын не останется, я его заберу и не дам ей его погубить. Буду лишать родительских прав. Буду разводиться», - сказал он.

Гоген совсем недавно стал отцом. Полина рожала в домашней ванной, что для нее и младенца едва не закончилось гибелью.

Драки Дети Отношения Избиения Актеры
09 июля 2024, 10:48
Леониду Каневскому диагностировали рак
РИА «Новости»
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Врачи выявили рак у 85-летнего заслуженного артиста России, актера и телеведущего Леонида Каневского. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в последние годы артист страдал от боли в районе малого таза. Во время обследования медики заметили у Каневского подозрительную опухоль. Результаты анализов показали, что новообразование оказалось злокачественным. Удалять его не стали, так как угрозы здоровью нет.

Журналисты уточнили, что у актера проблемы с ногами: сниженная чувствительность и двигательная активность из-за эндопротезов правого и левого тазобедренных суставов. Все это усугубляет ситуацию со здоровьем Каневского.

Телеведущего направили к онкологу, чтобы он встал на учет и проверялся каждые два месяца.

Недавно у журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили выявили злокачественную опухоль в кишечнике. Он проходит лечение в одноместной палате онкоцентра имени Блохина. Шоумен рассказал, что его поддерживают известные артисты, включая певицу Аллу Пугачеву.

Болезни Кино Актеры Онкология
09 июля 2024, 04:03
«Лишь бы не в России». В Сети бурно отреагировали на желание Пугачевой снять с Галкина статус иноагента
РИА «Новости»
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Звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева якобы попыталась во время своего посещения России добиться снятия с ее мужа Максима Галкина* статуса иноагента. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

По мнению авторов статьи, это может говорить о желании звездной четы вернуться на родину. Пользователи соцсетей на это отреагировали бурно.

«По их мнению, пусть бывшая „примадонна“ продолжает жить где угодно, хоть в Израиле, хоть на Кипре, хоть в Латвии. Лишь бы не в России», - сказано в статье.

Ранее стало известно, что Пугачева приедет в Латвию с Кипра , где она жила после отъезда из Израиля. В ее новом доме будут усиленные меры безопасности.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Россия Алла Пугачева Максим Галкин

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