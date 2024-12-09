09 декабря 2024, 07:36

Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке с Пи Дидди

Global Look Press
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Рэпера и продюсера Jay-Z (настоящее имя — Шон Картер) обвинили в том, что он изнасиловал 13-летнюю девочку на вечеринке музыканта Пи Дидди в 2000 году. Об этом сообщил канал NBC News.

Иск против исполнителей подал адвокат Тони Базби, представляющий сотни других заявителей по скандальному делу Пи Дидди. Юрист отказался давать комментарии. Иск против рэпера Пи Дидди подали в октябре, а 9 декабря в заявление включили Jay-Z.

Перед повторной подачей юрист передал Картеру письмо «с запросом о посредничестве для разрешения этого вопроса». Музыкант в ответ подал собственный иск и назвал обвинения против него отвратительными.

«Тот, кто совершил такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть заключен за решетку, вы не согласны?» - отметил он.

Ранее Пи Дидди обвинили в ряде преступлений, в том числе в убийствах и торговле людьми. Судебное разбирательство над ним состоится 5 мая 2025 года. Рэперу грозит пожизненное лишение свободы.

Рэпера и продюсера Jay-Z (настоящее имя - Шон Картер) обвинили в том, что он изнасиловал 13-летнюю девочку на вечеринке музыканта Пи Дидди в 2000 году. Об этом сообщил канал NBC News.

Скандалы Изнасилования Шоу-бизнес Скандал с Пи Дидди
08 декабря 2024, 21:31
Актер сериала «Глухарь» Олег Руденко-Травин умер во время операции
РИА «Новости»
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В возрасте 67 лет скончался актер театра и кино Олег Руденко-Травин. Он не выдержал операции на сердце, сообщила «Российская газета».

Актер умер 6 декабря. Его друг в соцсетях сообщил, что он скончался во время операции на сердце.

Руденко-Травин родился в 1957 году. Окончив Саратовское театральное училище имени Слонова, он успел поработать в Московском государственном областном Театре кукол, Тюменском областном театре драмы и Саратовском театре драмы. Актер известен по ролям в фильме «Казнь», сериалах «Балабол» , «След», «Глухарь», «Карпов», «Скорая помощь» и «Презумпция невиновности».

В августе умер его коллега по сериалам «Глухарь» и «Балабол», актер Владимир Новицкий. Ему исполнилось 47 лет. Причина смерти публично не разглашалась.

Сериалы Фильмы Актеры
08 декабря 2024, 18:52
Шаман переселился в гостиницу после развода с Мартыновой
РИА «Новости»
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Популярный певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) переехал в гостиницу после развода Еленой Мартыновой. Как сообщил Starhit, купленную в браке квартиру исполнитель оставил бывшей супруге.

Журналисты издания напомнили, что артист во многих интервью жаловался, что собственным жильем так и не обзавелся и скитался с женой по съемным квартирам в Москве.

«Квартира у пары все-таки была - и как мужчина Ярослав не стал претендовать на нее, а все оставил теперь уже бывшей жене. А сам переехал в отель», - написали авторы материала.

О разводе Шаман и Елена Мартынова объявили в конце сентября. Исполнитель подчеркнул, что семейная жизнь дала трещину из-за высокой занятости и графика работы, который не оставил ни ему, ни жене времени на нормальную личную жизнь. По словам исполнителя, с бывшей супругой он остался в хороших отношениях.

Долго в одиночестве Шаман не оставался. По данным Starhit, у него завязались отношения с певицей Соей (настоящее имя - Асият Сайгидова). Пара познакомилась на фестивале «Новая волна», а из дружеских в романтические отношения переросли на репетициях оперы «Князь Владимир», которую написал композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

Популярный певец Шаман (настоящее имя - Ярослав Дронов) переехал в гостиницу после развода Еленой Мартыновой. Как сообщил Starhit , купленную в браке квартиру исполнитель оставил бывшей супруге.

Отношения Громкие разводы Shaman Москва Квартиры Артисты
08 декабря 2024, 13:36
Путин и Лукашенко поздравили Фрейндлих с 90-летием
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин в телеграмме на официальном сайте Кремля поздравил актрису Алису Фрейндлих с 90-летием. Он отметил, что актрису любят миллионы зрителей как в России, так и далеко за ее пределами.

«Вас, настоящую легенду кинематографа и театра, замечательную актрису, любят как в России, так и за ее пределами. Вы внесли неоценимый и большой вклад в развитие отечественного искусства. Желаю здоровья, успехов и всего самого доброго», - подчеркнул Путин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил народную артистку СССР с юбилеем. Текст поздравления опубликовали на сайте главы государства.

«В Белоруссии вас все знают, любят и ценят, как глубоко увлеченного своим делом человека. Ваш многогранный опыт и талант служат укреплению и культурному обогащению белорусско-российской дружбы», - сказал Лукашенко.

Алиса Фрейндлих дебютировала на большом экране в 1955 году в картине «Неоконченная повесть». Широкому кругу зрителей она известна по ролям королевы Анны в мюзикле «Д`Артаньян и три мушкетера», Людмилы Калугиной в ленте Эльдара Рязанова «Служебный роман» и множеству других.

Кино Александр Лукашенко Владимир Путин
08 декабря 2024, 00:01
Актрису Анну Хилькевич довели до слез в пункте выдачи заказов
РИА «Новости»
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Сотрудник пункта выдачи маркетплейса Lamoda не смог упаковать актрисе Анне Хилькевич габаритный заказ и отказался помочь донести покупки до машины. О неприятном случае она со слезами на глазах рассказала в своем Telegram-канале.

Девушка отстояла в очереди, оплатила заказ и предложила помочь ей упаковать вещи, чтобы не задерживать других посетителей. Оказалось, что большие пакеты закончились, а в маленькие покупки Хилькевич не поместились бы. Тогда актриса предложила сложить заказ в коробку, чтобы донести до машины.

«Понимая что коробка будет большая и тяжелая, я попросила помощи у продавца, чтобы мы с ним в паре дотащили до багажника авто. Но продавец сказал что это „не входит в его обязанности“. И занялся своими делами», - возмутилась она.

Хилькевич подтвердила, что это действительно не входит в обязанности сотрудника, однако по-другому решить проблему с пакетами он не смог. В результате донести коробку помогла его коллега, а актриса предложила маркетплейсу пересмотреть должностные инструкции.

Другого посетителя пункта выдачи заказов в Москве, в отличие от Хилькевич, избили. Сотрудник маркетплейса несколько раз ударил пожилого мужчину по голове.

Торговля Магазины Актеры Маркетплейсы Анна Хилькевич

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