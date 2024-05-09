Рэпер ST поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за подвиги

Артист подчеркнул, что благодарен участникам войны за подвиги, которые они совершили в то страшное время.

«Спасибо вам за тот подвиг, который вы совершили. Спасибо за то, что сегодня мы можем праздновать День Победы. Это праздник не только нашей страны, но и всего мира, который стал возможен благодаря вам. Спасибо вам и низкий поклон», - заявил ST.

Перед началом парада Победы к зрителям, гостям и участникам обратился президент России Владимир Путин.

В своей речи он подчеркнул, что правду о Второй мировой войне и подвигах советского народа, который освободил Европу от фашизма, забывать нельзя.

Глава государства заметил, что страны, которые начали переписывать историю, славить предателей и оправдывать нацизм, поставили своей целью снова стравить народы, чтобы сохранить свое исключительное положение. Он пообещал, что Россия не допустит нового глобального столкновения и не потерпит угроз в свой адрес.