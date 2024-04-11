Рэпер HammAli возмутился из-за расистской шутки Баскова

«У меня есть творческое сообщество, где я не делю людей на нации. Не указываю им на их национальные особенности», - заявил HammAli.

Рэперу не понравилось, что люди смеялись над шуткой Баскова. Он отметил, что семь лет назад, когда их коллектив только начинал свою деятельность, отнесся бы к подобному юмору иначе. Сегодня же искажение его имени в эфире вызывает у HammAli неприятные эмоции.

Поводом для гнева артиста стала шутка Баскова в программе «Дуэты» на телеканале «Россия 1». Он высмеял название группы.

«Это продукты? Новые HammAli & Navai, только что испекли. Хочешь, брат, навали, хочешь - уходи», - произнес Басков с кавказским акцентом.

В начале марта дуэт HammAli & Navai и певица Seville выступили перед пассажирами вылетевшего из Москвы в Сочи авиарейса. Артисты появились перед зрителями спустя час после взлета и исполнили свои главные хиты.