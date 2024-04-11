11 апреля 2024, 14:54

Рэпер HammAli возмутился из-за расистской шутки Баскова

РИА «Новости»
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Участник музыкального дуэта HammAli & Navai Александр Алиев возмутился из-за шутки певца Николая Баскова, прозвучавшей на одном из федеральных каналов. Рэпер в своих соцсетях обвинил звезду эстрады в проявлении предвзятости, основанной на национальных стереотипах.

«У меня есть творческое сообщество, где я не делю людей на нации. Не указываю им на их национальные особенности», - заявил HammAli.

Рэперу не понравилось, что люди смеялись над шуткой Баскова. Он отметил, что семь лет назад, когда их коллектив только начинал свою деятельность, отнесся бы к подобному юмору иначе. Сегодня же искажение его имени в эфире вызывает у HammAli неприятные эмоции.

Поводом для гнева артиста стала шутка Баскова в программе «Дуэты» на телеканале «Россия 1». Он высмеял название группы.

«Это продукты? Новые HammAli & Navai, только что испекли. Хочешь, брат, навали, хочешь - уходи», - произнес Басков с кавказским акцентом.

В начале марта дуэт HammAli & Navai и певица Seville выступили перед пассажирами вылетевшего из Москвы в Сочи авиарейса. Артисты появились перед зрителями спустя час после взлета и исполнили свои главные хиты.

Музыка Николай Басков
11 апреля 2024, 13:51
Баста больше не будет выпускать альбомы
РИА «Новости»
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Музыкант и продюсер Василий Вакуленко, известный под сценическим именем Баста, заявил, что не будет больше выпускать альбомы под этим псевдонимом. Об этом сообщил ТАСС.

«Сейчас пока синглы только, альбомов в рамках проекта „Баста“ никаких не будет. В прошлом году 24 песни вышло. Очень много всего», - сказал артист.

Однако артист подчеркнул, что его поклонники услышат новый сингл уже в День космонавтики. Он выйдет вместе с клипом.

В декабре Баста стал новым амбассадором Альфа-банка вместо ведущего Ивана Урганта. Музыкант уже долгое время сотрудничает с банком как предприниматель и клиент.

Также рэпер объявил о переходе ростовского СКА , которым он владеет, из Второй лиги в Медиалигу. Он напомнил, что команде приходится брать в аренду стадион, так как старого больше нет.

Музыка Шоу-бизнес
11 апреля 2024, 12:59
«Была измождена». Бочкарева раскрыла правду о здоровье Заворотнюк
Global Look Press
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Во время съемок сериала «Моя прекрасная няня» актриса Анастасия Заворотнюк была измождена рабочим графиком. Ее коллега по цеху Наталья Бочкарева рассказала об этом порталу Popcake.tv.

Актриса вспомнила, как тяжело звезда «Моей прекрасной няни» переносила напряженные съемки. С 2004 по 2009 год, когда шел сериал, Заворотнюк полностью отдавалась работе. Ее здоровье пострадало от подобного ритма.

«Она была моей коллегой в театре „Табакера“. Настя тогда начала сниматься в „Моей прекрасной няне“. Я понимала, как это трудно. Она была настолько измождена рабочим графиком, глядя на нее и не думала, что через несколько лет мне придется пережить аналогичное\" , - отметила Бочкарева.

В 2018 году стало известно о тяжелой болезни Заворотнюк. Врачи нашли у нее глиобластому - самую опасную разновидность опухоли головного мозга. С тех пор актриса борется с онкологией и ушла из шоу-бизнеса. Недавно дочь артистки Анна заявила, что ее мать продолжает сильно болеть.

Сериалы Болезни Анастасия Заворотнюк Работа Наталья Бочкарева
11 апреля 2024, 12:37
Ресторан Собчак потерял 18 миллионов рублей
Global Look Press
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Бизнес предпринимателя Антона Пинского и телеведущей Ксении Собчак оказался неприбыльным. Об убытках в 18 миллионов рублей у их заведения сообщил сайт газеты «Комсомольская правда».

Совместный ресторан под названием Veter был открыт в 2023 году в городе Санкт-Петербург на борту парусника «Летучий Голландец», который расположен у Петропавловской крепости. По информации издания, доля в компании ООО «Манила» у самой журналистки составляет 15%, остальная часть в 85% принадлежит бизнесмену.

За прошедший год заведение принесло владельцам выручку в размере 42 миллионов рублей, однако расходы оказались значительно выше. Согласно информации СМИ, чистый убыток от ресторана достиг отметки в 18 миллионов рублей.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева вышла из числа владельцев бара Nudles в Москве. Она передала долю в 20% ресторатору Александру Пичугину.

Бизнес предпринимателя Антона Пинского и телеведущей Ксении Собчак оказался неприбыльным. Об убытках в 18 миллионов рублей у их заведения сообщил сайт газеты « Комсомольская правда ».

Санкт-Петербург Ксения Собчак Бизнес Рестораны
11 апреля 2024, 11:04
«Ее карьера закончилась». Соседов усомнился в успехе гастрольного тура Пугачевой по Европе
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева вряд ли способна проехать с гастрольным туром по Европе. Такое мнение выразил критик Сергей Соседов в интервью порталу NEWS.ru.

«Я ни за что не поверю, что тур Аллы Пугачевой когда-нибудь состоится <…> Пугачева давно уже не поет, ее карьера закончилась. Она с трудом дала один фонограммный концерт в 2019 году. И о каком туре по Европе можно говорить?» - заявил Соседов.

Критик предположил, что распространение слухов о гастролях может быть способом поддержания интереса к Пугачевой, уехавшей за рубеж. По его мнению, для российской аудитории артистка уже утратила свою актуальность.

«Пугачевой лучше записывать песни для себя, для своего близкого окружения. Пускай им она поет, но широкой публике это не нужно», - добавил Соседов.

В свой день рождения, 15 апреля, примадонна планирует грандиозное празднование в кругу близких друзей, после чего отправится в турне. По словам композитора Андрея Мисина, она запланировала выступить с большим концертом в Израиле.

Концерты Европа Алла Пугачева

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