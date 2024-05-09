Рэпер Costa Titch скончался на сцене от стресса и усталости в разгар концерта

Его семья и команда сотрудничали с патологоанатомами, стремясь раскрыть причину смерти артиста.

«Вскрытие показало, что сердце Costa подверглось значительной нагрузке, о которой он не знал, и которая была усугублена стрессом и усталостью», - говорится в публикации.

Все это могли привести, предположительно, к нерегулярному сердцебиению, которое и спровоцировало приступ, унесший жизнь артиста.

Рэпер умер прошлой весной. Он упал на сцене во время выступления на музыкальном фестивале Ultra в Йоханнесбурге. После падения он уже не встал.

Музыкант не раз номинировался на различные награды в музыкальной индустрии страны. Один из его треков, Big Flexa, побил рекорд по количеству просматриваемых музыкальных клипов Amapiano на YouTube в конце 2022 года.

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