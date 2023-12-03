03 декабря 2023, 01:31

Рэпер Баста попал в ДТП после концерта в Петербурге

РИА «Новости»
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Рэпер Баста попал в автомобильную аварию после концерта в «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительной информации, вокалист серьезно не пострадал. Как отметили авторы канала, ДТП случилось вечером в районе Южной дороги между черным Maybach и Kia. О причинах случившегося пока неизвестно, на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Как сообщил сайт kp.ru , рэпер находился на заднем сидении Maybach, во время аварии сработали подушки безопасности. Очевидцы заявили, что после ДТП артист вышел из авто и отправился к ресторану. Потом Баста уехал на другом автомобиле.

Ранее стало известно об отравлении более чем десяти человек на концерте рэпера Кишлака в Москве. Большинство пострадавших употребляли спиртные напитки.

ДТП Концерты Музыка
03 декабря 2023, 02:29
Ани Лорак подарила дочери Киркорова браслет стоимостью более 1 млн рублей
РИА «Новости»
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Певица Ани Лорак подарила 12-летней дочери артиста Филиппа Киркорова бриллиантовый браслет от фирмы Cartier, сообщил сайт kp.ru. Стоимость подарка оценивается в миллион рублей.

Певец Филипп Киркоров снялся в 10-й части новогодних фильмов «Елки». В картине события происходят во дворе дома Киркорова, поэтому сценаристы снимали фильм около особняка вокалиста. Также в комедии вместе с отцом должна была сниматься дочь певца - 12-летняя Алла-Виктория, однако на момент съемок девочка отдыхала на море. В итоге на ее роль взяли другую актрису.

В честь премьеры картины Киркоров пришел в кинотеатр Октябрь. Знаменитый папа отпраздновал там день рождения дочери. Алла-Виктория пригласила в кино весь класс.

Журналисты поинтересовались у звезд, что девочке подарили в знаменательный день. Один из самых роскошных подарков Алле-Виктории вручила певица Ани Лорак - бриллиантовый браслет от Cartie. Как отметили авторы материала, украшение стоит более одного миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Киркоров стал самым высокооплачиваемым артистом новогодних корпоративов. После него идут лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров и певец Григорий Лепс.

Дети Филипп Киркоров Деньги
03 декабря 2023, 00:07
«Плюют мне вдогонку». Анатолий Белый заявил, что не хочет возвращаться в Россию из-за критики
РИА «Новости»
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Актер Анатолий Белый строит карьеру с чистого листа в Израиле, куда переехал больше года назад. Артист признался, что не хочет возвращаться в Россию из-за людей, критикующих его антироссийскую позицию, написало издание StarHit.

«Не планирую возвращаться. Я не смогу вернуться к людям, которые сейчас плюют мне вдогонку, говорят, что им стало хорошо и свободно без меня», - заявил Белый.

Он отметил, что не хочет видеть людей, которые «брызгали слюной и желчью» в его адрес из-за его бегства за границу. Белый признал, что это горько и больно, но возвращаться он не хочет. Актер зарабатывает на жизнь, играя в театральных постановках по всему миру.

Белый обрубил все связи с Россией. Четырехкомнатную квартиру в Москве актер переписал на жену. Белый называл эту квартиру семейным гнездышком и признавался, что любил ее.

Израиль Россия Актеры
03 декабря 2023, 00:05
«Чтобы брали за душу». СМИ узнали, куда пропал Александр Маршал
РИА «Новости»
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Рок-певец Александр Маршал пропал с российской эстрады, но издание News.ru выяснило, что исполнитель продолжает поездки с концертами в зону СВО. Маршал пишет песни исключительно на военную тематику.

«Все, кто на передовой, - мои братья, моя самая любимая публика. Когда пишу свои песни, не всегда сразу получается. Потому что я хочу, чтобы они были продуктом, который будет брать за душу», - сказал артист в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Маршал помогает материально жителям Донбасса и участникам СВО, певец приобрел для российской армии автобус. Исполнителя за поддержку СВО внесли в санкционные списки Украины, Канады и Латвии. Когда на Украине умерла его мать и сестра, Маршала не пустили в страну на похороны. Артист считает личными врагами тех, кто не разрешил ему проститься с близкими.

Маршал уверен, что если бы СВО не началась в 2022 году, то Украина бы «100% ударила, они к этому готовились». Певец хотел пойти добровольцем, но его не взяли из-за возраста.

Ранее News.ru выяснило, куда пропал Гоша Куценко. Шоумен остался без работы , его «вырезали из всех передач», когда ему исполнилось 50 лет.

Музыка
02 декабря 2023, 23:33
Костомаров рассказал, при каком условии вернется на лед
РИА «Новости»
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров высказался насчет возвращения на лед. Своими мыслями артист поделился в ходе мероприятия «Железная воля и технологии для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия», передало издание «Спорт-экспресс».

На вопрос журналистов, будет ли спортсмен дальше кататься, тот ответил утвердительно. Он отметил, что возобновил тренировки для выхода на сцену.

«Я буду пробовать точно. Кататься как раньше, к сожалению, точно не смогу. Увы, я лишен частей тела, которые важны для фигурного катания. Я пробовал выходить на лед. <…> Если я появлюсь в каком-то из шоу на коньках, хочу, чтобы у меня что-то получалось», - заявил он.

Костомаров признался, что до сих пор восстанавливается после болезни и привыкает к новым условиям. Он намерен вернуться нормальной жизни и выступлениям перед зрителями.

В начале января этого года Костомарова попал в реанимацию с пневмонией. Медики ввели его в медикаментозную кому и долго боролись за жизнь артиста. В итоге пациенту пришлось ампутировать обе стопы и пальцы обеих рук. Теперь спортсмен носит протезы и учится заново привычным вещам. Ранее Костомаров показал как играет в теннис.

Фигурное катание Роман Костомаров

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