Рэпер Баста попал в ДТП после концерта в Петербурге

По предварительной информации, вокалист серьезно не пострадал. Как отметили авторы канала, ДТП случилось вечером в районе Южной дороги между черным Maybach и Kia. О причинах случившегося пока неизвестно, на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Как сообщил сайт kp.ru , рэпер находился на заднем сидении Maybach, во время аварии сработали подушки безопасности. Очевидцы заявили, что после ДТП артист вышел из авто и отправился к ресторану. Потом Баста уехал на другом автомобиле.

Ранее стало известно об отравлении более чем десяти человек на концерте рэпера Кишлака в Москве. Большинство пострадавших употребляли спиртные напитки.