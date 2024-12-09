09 декабря 2024, 12:23

Редкое заболевание кишечника выявили у Бориса Щербакова

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У народного артиста России Бориса Щербакова обнаружили редкое заболевание кишечника. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Во время обследования брюшной полости у актера выявили пневматоз. Щербакова предупредили о риске тяжелых осложнений и кровотечений.

«За состоянием кишечника актеру рекомендовали наблюдать, пока операция не требуется», - написали авторы поста.

На прошлой неделе Щербаков упал на лестнице. Актер сильно ударился головой и получил перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга. Сначала пострадавшего отравили в НИИ имени Склифосовского, а затем перевели в другое медицинское учреждение.

Здравоохранение Болезни Актеры Артисты
09 декабря 2024, 10:44
«Я стала жертвой». Анна Asti рассказала, как ее интимные фото попали в Сеть
Global Look Press
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Певица Анна Asti заявила, что стала жертвой мошенников, сливших ее откровенные снимки в интернет. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«К сожалению, я стала жертвой преступников, которые незаконно проникли в мой телефон и украли личную информацию. В результате были слиты мои приватные фотографии», - заявила артистка.

Она назвала произошедшее грубым нарушением ее частной жизни и попыткой подорвать репутацию. Также вокалистка заявила, что последние полгода ее вместе с мужем Станиславом Юркиным шантажировали, требуя много денег. Все слитые фотографии она снимала только для супруга.

«Мы просим уважать нашу приватность и прекратить распространять эти материалы», - написала певица.

В январе этого года Анна Asti перенесла операцию на ступнях. Звезда страдает болезнью Келлера II, которая проявляется болью при ходьбе и судорогами. Из-за симптомов артистка не могла спать по ночам. В рамках лечения понадобилось хирургическое вмешательство.

Фото Интернет Деньги
09 декабря 2024, 07:36
Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке с Пи Дидди
Global Look Press
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Рэпера и продюсера Jay-Z (настоящее имя — Шон Картер) обвинили в том, что он изнасиловал 13-летнюю девочку на вечеринке музыканта Пи Дидди в 2000 году. Об этом сообщил канал NBC News.

Иск против исполнителей подал адвокат Тони Базби, представляющий сотни других заявителей по скандальному делу Пи Дидди. Юрист отказался давать комментарии. Иск против рэпера Пи Дидди подали в октябре, а 9 декабря в заявление включили Jay-Z.

Перед повторной подачей юрист передал Картеру письмо «с запросом о посредничестве для разрешения этого вопроса». Музыкант в ответ подал собственный иск и назвал обвинения против него отвратительными.

«Тот, кто совершил такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть заключен за решетку, вы не согласны?» - отметил он.

Ранее Пи Дидди обвинили в ряде преступлений, в том числе в убийствах и торговле людьми. Судебное разбирательство над ним состоится 5 мая 2025 года. Рэперу грозит пожизненное лишение свободы.

Рэпера и продюсера Jay-Z (настоящее имя - Шон Картер) обвинили в том, что он изнасиловал 13-летнюю девочку на вечеринке музыканта Пи Дидди в 2000 году. Об этом сообщил канал NBC News.

Скандалы Изнасилования Шоу-бизнес Скандал с Пи Дидди
08 декабря 2024, 21:31
Актер сериала «Глухарь» Олег Руденко-Травин умер во время операции
РИА «Новости»
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В возрасте 67 лет скончался актер театра и кино Олег Руденко-Травин. Он не выдержал операции на сердце, сообщила «Российская газета».

Актер умер 6 декабря. Его друг в соцсетях сообщил, что он скончался во время операции на сердце.

Руденко-Травин родился в 1957 году. Окончив Саратовское театральное училище имени Слонова, он успел поработать в Московском государственном областном Театре кукол, Тюменском областном театре драмы и Саратовском театре драмы. Актер известен по ролям в фильме «Казнь», сериалах «Балабол» , «След», «Глухарь», «Карпов», «Скорая помощь» и «Презумпция невиновности».

В августе умер его коллега по сериалам «Глухарь» и «Балабол», актер Владимир Новицкий. Ему исполнилось 47 лет. Причина смерти публично не разглашалась.

Сериалы Фильмы Актеры
08 декабря 2024, 18:52
Шаман переселился в гостиницу после развода с Мартыновой
РИА «Новости»
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Популярный певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) переехал в гостиницу после развода Еленой Мартыновой. Как сообщил Starhit, купленную в браке квартиру исполнитель оставил бывшей супруге.

Журналисты издания напомнили, что артист во многих интервью жаловался, что собственным жильем так и не обзавелся и скитался с женой по съемным квартирам в Москве.

«Квартира у пары все-таки была - и как мужчина Ярослав не стал претендовать на нее, а все оставил теперь уже бывшей жене. А сам переехал в отель», - написали авторы материала.

О разводе Шаман и Елена Мартынова объявили в конце сентября. Исполнитель подчеркнул, что семейная жизнь дала трещину из-за высокой занятости и графика работы, который не оставил ни ему, ни жене времени на нормальную личную жизнь. По словам исполнителя, с бывшей супругой он остался в хороших отношениях.

Долго в одиночестве Шаман не оставался. По данным Starhit, у него завязались отношения с певицей Соей (настоящее имя - Асият Сайгидова). Пара познакомилась на фестивале «Новая волна», а из дружеских в романтические отношения переросли на репетициях оперы «Князь Владимир», которую написал композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

Популярный певец Шаман (настоящее имя - Ярослав Дронов) переехал в гостиницу после развода Еленой Мартыновой. Как сообщил Starhit , купленную в браке квартиру исполнитель оставил бывшей супруге.

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