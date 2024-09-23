23 сентября 2024, 23:52

«Реально в шоке». Бузова получила предложение руки и сердца

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Казанский парашютист сделал необычное предложение певице Ольге Бузовой на высоте двух тысяч метров. Об этом телеведущая рассказала в своем Telegram-канале.

Мужчина прыгнул с парашютом с верхушки воздушного шара. На такой риск он пошел ради артистки.

«Я реально в шоке! Как вам такое предложение? Этот прыжок с парашютом посвятили мне! Невероятно отважный молодой человек!» - написала Бузова.

После экстремального прыжка мужчина приземлился на землю. Однако ни его имя, ни точное место проведения события артистка не раскрывала. Кроме того, она задалась вопросом, как подписчики оценивают такое предложение и стоит ли ей теперь ждать кольца.

Ранее Бузова сообщила, что в ближайшее время станет крестной матерью сына блогера Марии Погребняк. Певица напомнила, что у нее уже есть еще один крестник. Также она добавила, что хотела бы родить ребенка сама.

Ольга Бузова Дети Блогеры Мужчины
23 сентября 2024, 13:02
Неизвестные отравили мопсов Дарьи Донцовой
Читайте нас в: Google Новости
Злоумышленники отравили мопсов писательницы Дарьи Донцовой, прославившейся благодаря своим «ироническим детективам». Об этом она рассказала в своем Instagram*

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Писательница призналась, что долгое время получала угрозы в адрес питомцев, а в конце августа неизвестные отравили двух собак. Пострадавшего мопса Фина лечат, а собака Мулечка скончалась 27 августа. После этого случая Донцова прекратила публиковать фотографии с животными в социальных сетях, а также установила камеры видеонаблюдения.

«Радовать злых, неадекватных людей показом тех, кого люблю, у меня желания нет. И на всякий случай предупреждаю: мой участок оснащен камерами, а собаки более одни не гуляют», - подчеркнула автор детективов.

Ранее житель Мытищ рассказал, что его сосед отравил двух собак и подбросил на участок мертвых кур. Также мужчина нелегально заселял у себя десятки иностранных граждан. Его задержали после того, как он привязал двух своих собак к машине и протаскивал их по асфальту.

Книги Собаки Животные Полиция Писатели
23 сентября 2024, 09:32
«Оставаться собой всегда». Татьяна Бакальчук сменила фамилию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вернула девичью фамилию — Ким. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Предпринимательница поменяла в аккаунте фотографию и фамилию.

«Лучший выбор - оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня - снова) Ким», - написала она.

Сменить фамилию она решила после вооруженного нападения на офис Wildberries. Тогда вместе с вооруженными людьми в офис пытался зайти ее супруг Владислав Бакальчук.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вернула девичью фамилию - Ким. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Татьяна Бакальчук Стрельба у офиса Wildberries
22 сентября 2024, 10:35
Макаревича отказались исключать из реестра иноагентов
Читайте нас в: Google Новости
Верховный суд отказался рассматривать жалобу основателя рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича*, который требовал исключить его из списка иностранных агентов. Об этом сообщило РИА «Новости».

* Внесены Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», - заявили в суде.

В судебных документах отметили, что музыкант попал под влияние Украины и осуществлял политическую деятельность в ее интересах. Минюст внес Макаревича* в реестр иностранных агентов из-за его высказываний о якобы причастности ВС РФ к военным преступлениям. Информацию о деятельности артиста в иностранных интересах подтвердило Главное управление по противодействию экстремизму МВД.

Ранее Верховный суд не стал рассматривать апелляцию певицы Земфиры* на решение внести ее в список иноагентов. Проживающая во Франции исполнительница публиковала материалы в поддержку Украины.

Суд Музыка Иноагенты
22 сентября 2024, 03:26
Концерт Гребенщикова в Ницце отменили
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Концерт исполнителя Бориса Гребенщикова* в Ницце отменили из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил организатор мероприятия Best Events Europe.

«К сожалению, состояние здоровья Бориса Гребенщикова* не позволяет провести сегодняшний концерт БГ в Ницце 21 сентября», - указали в заявлении.

Гребенщиков* должен был выступить с новой программой в отеле Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée. Некоторые поклонники считают, что у 70-летнего музыканта - проблемы с сердцем и его госпитализировали после сердечного приступа.

В феврале концерт Гребенщикова* отменили в Дубае. Причиной также послужило плохое здоровье исполнителя.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Отели Концерты Иноагенты

Новости по теме