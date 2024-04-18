Развод с Питтом обогатил Джоли на 100 миллионов долларов

Журналисты уточнили, что развод принес Джоли 100 миллионов долларов. Эта сумма складывается из алиментов, подарков детям и выручки от продажи доли Джоли в винодельне Chateau Miraval French.

Так, актеры купили виноградник в 2008 году за 60 миллионов долларов, будучи в браке. Со временем стоимость семейного бизнеса возросла за счет инвестиций в него.

Защита Джоли указывает в новых судебных документах, что Питт пытается «финансово истощить» бывшую жену и «высосать все соки».

Адвокаты актрисы также заявляют, что бывший супруг третировал Джоли за долго до случая в самолете. Та ссора поставила точку в браке звезд.