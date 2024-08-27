Развод Бакальчуков приостановили по техническим причинам
Савеловский суд Москвы оставил без движения иск основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук о разводе с супругом Владиславом из-за нехватки необходимых документов. Представитель компании сообщил об этом РИА «Новости».
«Временная приостановка движения искового заявления связана с техническими причинами - суд дозапросил необходимые документы», - объяснил он.
Собеседник агентства заверил, что Бакальчук предоставит бумаги в установленный законом срок. По его словам, их подготовка уже началась.
О разводе четы Бакальчуков стало известно в июле, когда Владислав пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на разлад в семье и структурные изменения в компании, сообщили «Известия».
Татьяна Бакальчук заявила, что решилась на расторжение брака после ссоры осенью 2023 года. Она обвинила мужа в абьюзе и переехала в новый дом.