Развод Бакальчуков приостановили по техническим причинам

«Временная приостановка движения искового заявления связана с техническими причинами - суд дозапросил необходимые документы», - объяснил он.

Собеседник агентства заверил, что Бакальчук предоставит бумаги в установленный законом срок. По его словам, их подготовка уже началась.

О разводе четы Бакальчуков стало известно в июле, когда Владислав пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на разлад в семье и структурные изменения в компании, сообщили «Известия».

Татьяна Бакальчук заявила, что решилась на расторжение брака после ссоры осенью 2023 года. Она обвинила мужа в абьюзе и переехала в новый дом.