27 августа 2024, 01:44

Развод Бакальчуков приостановили по техническим причинам

РИА «Новости»
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Савеловский суд Москвы оставил без движения иск основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук о разводе с супругом Владиславом из-за нехватки необходимых документов. Представитель компании сообщил об этом РИА «Новости».

«Временная приостановка движения искового заявления связана с техническими причинами - суд дозапросил необходимые документы», - объяснил он.

Собеседник агентства заверил, что Бакальчук предоставит бумаги в установленный законом срок. По его словам, их подготовка уже началась.

О разводе четы Бакальчуков стало известно в июле, когда Владислав пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на разлад в семье и структурные изменения в компании, сообщили «Известия».

Татьяна Бакальчук заявила, что решилась на расторжение брака после ссоры осенью 2023 года. Она обвинила мужа в абьюзе и переехала в новый дом.

Суд Громкие разводы Бизнес Татьяна Бакальчук
25 августа 2024, 16:35
«Скоро ты станешь отцом». Омаров получил в день рождения трогательный подарок от жены
РИА «Новости»
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Бизнесмен Курбан Омаров и его супруга Валерия скоро станут родителями. О своей беременности девушка сообщила в социальной сети Instagram*.

Валерия разместила ролик, в котором поздравляла мужа с днем рождения. Она держала в руках торт, а Омаров поглаживал ее округлившийся живот.

«В этот прекрасный день самый важный подарок, который я могу тебе подарить, я ношу под своим сердцем. Совсем скоро ты станешь отцом нашему малышу», - подписала видео супруга предпринимателя.

Она отметила, что сильно любит мужа, восхищается и гордится им. Поклонники в комментариях под роликом поздравили будущих родителей и пожелали их семье счастья.

На днях модель Хейли Бибер и певец Джастин Бибер объявили о рождении ребенка. Супруги впервые стали родителями после пяти лет официального брака.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Беременность Шоу-бизнес Ксения Бородина
24 августа 2024, 21:24
Экс-игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко умер на 72-м году жизни
РИА «Новости»
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Журналист, литератор, бывший игрок телеклуба знатоков «Что? Где? Когда?» Александр Бялко скончался в возрасте 71 года. Об этом ТАСС сообщила его дочь Мария Бялко.

«Папа умер вчера вечером», - сказала Мария.

Причину смерти собеседница агентства не уточнила. Прощание с журналистом пройдет во вторник, 27 августа.

Александр Бялко всего несколько дней не дожил до 72 лет, он родился 28 августа 1952 года. Получил образование физика-ядерщика, преподавал в МИФИ. Работал на ведущих должностях в компаниях «Бренер» и «Гиредмета» в Подольске. В Академии труда и социальных отношений занимал пост декана с 2008 по 2009 год. Бялко знал восемь иностранных языков, вел программы «Культура» на радиостанции и был игроком клуба «Что? Где? Когда?» с 1979-го 2010 год.

Журналистика Образование Наука
24 августа 2024, 20:06
Начались похороны Алена Делона в его поместье в коммуне Души
РИА «Новости»
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Похороны звезды французского кинематографа Алена Делона начались в его поместье в коммуне Души в узком кругу.  Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Большинство приглашенных уже прибыли в Души», - рассказали журналисты.

Траурная церемония началась в часовне, которую актер специально построил на своей территории около 20 лет назад рядом со своим домом. Артист не хотел пышных похорон и национального прощания. Делон будет покоиться в поместье, где он жил и где похоронены его 35 собак.

Семья актера решила не усыплять его любимого пса Лубо вопреки воле Делона. Тот завещал усыпить овчарку сразу после собственной смерти. Актер объяснил это желанием не оставлять питомца одного. Родственники Делона заверили, что у его собаки есть дом и семья, и пообещали заботиться о животном.

Франция Актеры Умер Ален Делон
23 августа 2024, 03:25
Дава и Краймбрери обручились
РИА «Новости»
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Певица Мари Краймбрери показала поклонникам кольцо с драгоценным камнем. Как отметил StarHit, украшение ей подарил рэпер Дава в день помолвки.

Певица Мари Краймбрери показала поклонникам кольцо с драгоценным камнем. Как отметил StarHit , украшение ей подарил рэпер Дава в день помолвки.

Уже около трех лет поклонники обеих знаменитостей уверены, что между их кумирами роман. При этом никто из артистов не говорил напрямую о романтической связи, но на некоторых фотографиях даже без лиц видно, что пара в отношениях.

Недавно Дава и Мари перестали шифроваться окончательно. Краймбрери 21 августа, в свой день рождения, опубликовала фото, на котором отчетливо можно разглядеть помолвочное кольцо. Журналисты StarHit выяснили, что Дава предложил ей руку и сердца.

Впервые звезды встретились в 2021 году на одном из шоу. Уже тогда Дава приметил вокалистку и даже публично позвал на свидание. При этом, в этом же году рэпер расстался с певицей Ольгой Бузовой. После отношений с рэпером у телеведущей три года не было серьезного романа. Однако недавно появилась информация, что в жизни артистки появился мужчина.

Свадьбы Отношения Мужчины

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