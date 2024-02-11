11 февраля 2024, 23:13

«Разоблачение мирового масштаба». Собчак решила подать в суд на НТВ

РИА «Новости»
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Журналистка Ксения Собчак сообщила, что намерена подать в суд на телеканал НТВ иск о защите чести и достоинства. Поводом послужил выход фильма «Собчак: на личности». О своем решении Блогер написала в своем Telegram-канале.

«Короче, я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю на НТВ в суд - иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из YouTube и соцсетей. Бессмысленно, наверное, но вдруг», - написала Собчак.

Журналистка отметила, что НТВ в очередной раз «пережевывает» ее личную жизнь 20-летней давности. Фильм о ней она назвала «натяжкой совы на глобус». Авторы ролика припомнили ей старинное интервью 2017 года, а также ее фотографию в желто-синем купальнике в 2018 году. Не забыли и о ДТП, в которое попала Собчак в автомобиле такси. Блогер заявила, что вся «расследовательская» информация взята из ее соцсетей.

«Но под тревожную музыку и с фирменной НТВшной подачей даже то, что за февралем последует март, становится разоблачением мирового масштаба», - сыронизировала Собчак.

После интервью российского президента Владимира Путина Такеру Карлсону Собчак призналась, что ей снились кошмары. Блогер отметила, что после просмотра видео ей снились «адовы сны».

Суд Скандалы Ксения Собчак Соцсети Блогеры Фильмы Телевидение
11 февраля 2024, 05:47
«Лицо резала». Татьяна Васильева рассказала, на какие жертвы пошла ради красоты
РИА «Новости»
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Актриса Татьяна Васильева не скрывает, что обращалась к хирургам и косметологам для улучшения своей внешности. В программе «Хватит слухов!» она рассказала, как борется с морщинами в свои 76 лет.

«Все делала - лицо резала. Все, что сейчас есть, все делаю - филлеры, нитки, ботокс. Просто меня шокируют цифры, которые кто-то произносит в мой адрес (возраст - прим. ред), это многовато. Но к этому я привыкла. Я себе, детям говорю, чтобы они забывали о том, сколько мне лет», - заявила Васильева.

Однажды у звезды случилось осложнение после пластической операции. Перед процедурой она заболела, поэтому выпила много лекарств. Но оказалось, препараты в день операции принимать нельзя. Из-за этого у артистки началось кровотечение.

«Первое, что я услышала, когда очнулась: врач меня страшно ругал», - заявила актриса.

Ранее хирург Мадина Байрамукова предположила, что Татьяне Васильевой делала круговую подтяжку лица и блефаропластику. Эксперт отметила, что артистка делала косметологические процедуры в то время, когда это еще не было таким популярным.

Татьяна Васильева Пластические операции Красота
11 февраля 2024, 04:26
Яна Поплавская взъелась на Киркорова после слухов о его возвращения на ТВ
РИА «Новости»
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Актриса Яна Поплавская раскритиковала певца Филиппа Киркорова после новостей о его возвращения на телевидение. Свое мнение она написала в Telegram-канале.

В публикации звезда раскритиковала шоу «Маска», в котором снялся вокалист. В программе артист выступает в качестве члена жюри.

«Телезритель до сих пор [в шоке] от наличия Ани Лорак на этом канале, теперь его решили добить возвращением героя „голой“ вечеринки, который так настойчиво теребил лацканы пиджака пресс-секретаря президента», - сказала артистка, перед этим назвав Киркорова голым «королем».

Поплавская задалась вопросом, почему среди 146 миллионов человек не могут найти «замену этому голубому бриллианту». По мнению актрисы, сценаристы передачи «не захотели искать».

Ранее Поплавская заявила, что певица Алла Пугачева попыталась обмануть россиян. Она отметила, что вокалистка всегда пыталась все выставить напоказ.

Филипп Киркоров Телевидение Ток-шоу
10 февраля 2024, 23:01
«Нелегко». Иосиф Пригожин рассказал о состоянии Киркорова во время бойкота на ТВ
РИА «Новости»
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Российский продюсер Иосиф Пригожин предположил, что певцу Филиппу Киркорову трудно из-за долгого отсутствия на сцене. Свое мнение он высказал сайту mk.ru.

По его словам, Киркоров привык сниматься на телевидении. Долгий перерыв может быть болезненным для него.

«Я понимаю, насколько ему, наверное, нелегко. Он привычный гость на телевидении, и после того, как он стал большим артистом, появляется ситуация, при которой он на время исчезает с экранов телевизора. Как вы думаете, будет приятно такому большому артисту?» - сказал Пригожин.

Помимо этого продюсер объяснил, почему певец пришел на «голую» вечеринку, устроенную блогером Анастасией Ивлеевой - она снялась в его музыкальном видео, а потом позвала на свое мероприятие. Вокалист является порядочным человеком и не мог отказать Ивлеевой, ведь она потратила время на съемку в клипе артиста.

Ранее стало известно, что в новом сезоне шоу «Маска» Киркоров останется на месте председателя жюри. По данным журналистов, на съемки он пришел в новом образе и решил отказаться от ярких страз и эпатажных нарядов.

Музыкальные клипы Филипп Киркоров Телевидение Иосиф Пригожин
10 февраля 2024, 21:55
Российского певца Ираклия Пирцхалаву снова не пустили в Молдавию
РИА «Новости»
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Российского вокалиста Ираклия Пирцхалаву не пустили на территорию Молдавии. Об этом сообщил местный телеканал ТВ-5.

Исполнитель хотел спеть на праздничных мероприятиях в Орхее, где ранее прошли выборы мэра, на которых одержала победу представитель оппозиции Татьяна Кочу.

Как заявили в пограничной полиции, визит артиста не соответствовал условиям въезда в государство. По мнению самого вокалиста, причина произошедшего носит политический характер.

Это уже не в первый раз, когда Пирцхалаве отказали во въезде в Молдавию. В декабре прошлого года певец пытался въехать в эту страну, однако потерпел неудачу. С 22 по 23 декабря 2023 года пограничная полиция государства отказала во въезде 39 гражданам. Как отмечали в ведомстве, все они не имели разрешения на пересечение границы. При этом неизвестно, есть ли Пирцхалава в их списке.

Молдавия Полиция

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