«Размазывает кровавые сопли». Чулпан Хаматова появилась на сцене в Латвии в жалком виде

В Латвию Хаматову позвал режиссер-русофоб Алвис Херманис, но в стране к российской актрисе отнеслись прохладно. Хаматовой пришлось учить латышский язык, без этого ее не пускали на сцену.

В спектакле Херманиса по мотивам фильма «Страна глухих», который сделал известной Хаматову, актриса играет Риту. По сюжету у ее героини течет из носа крови, и она размазывает кровавые сопли и слезы по лицу.

Публика, увидев актрису в таком облике, посчитала ее жалкой. Зрители указали, что это злая ирония и будет еще хуже.

Хаматовой в Прибалтике пришлось несладко. Чтобы заработать, ей приходилось читать стихи. Гонорар артистки в Новом Рижском театре составил около 1000 долларов.