Разина заявила о желании воссоединить группу «Мираж»
Бывшие солистки группы «Мираж» должны объединиться и возродить коллектив. Таким мнением поделилась певица Светлана Разина в эфире передачи «Центральное телевидение» на НТВ.
«Мне бы хотелось, чтобы „Мираж“ воссоединился. Пусть объединяются эти солистки: Гулькина и Суханкина. Пусть они уже помирятся», - сказала она.
По словам Разиной, не справедливо, что у Маргариты и Натальи нет прав на исполнение песен коллектива.
«Это против всякой логики», - отметила артистка.
Группа «Мираж» вновь стала популярной после выхода сериала «Слово пацана», саундреками к которому стали старые хиты коллектива.
При этом, Разина призналась, что сам сериал не смотрела, так как боится агрессивных фильмов.
Ранее актер Никита Кологривый заявил, что некоторые коллеги получили роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» незаслуженно. По его словам, артисты попали на съемочную площадку без кастинга.