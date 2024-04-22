22 апреля 2024, 19:17

Разин раскрыл, чем 5 лет поил солистов «Ласкового мая»

РИА «Новости»
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Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о своем уникальном способе предотвращения болезней среди солистов. Благодаря этому рецепту музыкальный коллектив не болел на протяжении пяти лет, сообщил он в соцсетях.

Продюсер отметил, что благодаря ему артисты оставались здоровыми в течение долгих гастролей, несмотря на плотный график - до пяти выступлений в день. Он назвал свой метод «рецептом Разина».

«Если кто-то хоть на минуту почувствовал недомогание, он моментально подвергался следующему: две ложки малины, лимон, который мы резали мелко, и [порошок от простуды], так каждые четыре часа», - заявил он.

Разин также заявил о так называемом проклятии Разина, направленном против тех, кто, по его мнению, угрожает наследию «Ласкового мая». Продюсер связал ряд неудач, произошедших с певицей Лолитой и телеведущей Лерой Кудрявцевой, с влиянием своего «проклятия».

Ранее артисты Shaman и Николай Басков снялись в документальном фильме о лидере «Ласкового мая» Юрии Шатунове. Лента вышла на экраны 7 марта.

Андрей Разин Болезни Юрий Шатунов Шоу-бизнес
22 апреля 2024, 17:47
Эвелина Бледанс начала терять зрение
РИА «Новости»
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Актриса Эвелина Бледанс начала терять зрение после поддержки Аллы Пугачевой. Слухи о ее самочувствии она прокомментировала в беседе с mk.ru.

Из-за поддержки певицы Аллы Пугачевой Бледанс столкнулась с жесткой критикой и даже проблемами со здоровьем. Она рассказала о внезапно развившейся аллергии и конъюнктивите.

Позже актриса сообщила, что отек глаз прошел без антибиотиков, но неприятные ощущения остались. Несмотря на это, Бледанс продолжает работать на сцене, прибегая к помощи дополнительного грима.

«Зрение действительно несколько ухудшилось: врач говорит, что такое случается в моем случае. Но ни о какой слепоте речи не идет. К сожалению, проблемы с глазами я не могу до сих пор решить», - поделилась актриса.

Она предположила, что причиной ухудшения зрения мог стать сглаз от недоброжелателей. Она решила больше не упоминать имя примадонны в общественном пространстве.

«Больше об Алле ничего говорить не буду. Я даже родным пообещала, что не произнесу о ней ни слова», - заявила Бледанс.

Ранее актриса сообщила о смерти своей наркозависимой сестры Дианы. Она узнала о смерти родственницы на гастролях.

Алла Пугачева Актеры Шоу-бизнес
22 апреля 2024, 17:30
«Как летит время». Киркоров разоблачил друга на шоу «Маска»
РИА «Новости»
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Артист эстрады Филипп Киркоров узнал певца Кая Метова в костюме космонавта на телешоу «Маска». Судьи остались восторге от выступления его персонажа.

«Как летит время, а ты все актуален, потрясающ и востребован. Твои песни слушают. Ты просто молодец! Ты просто космос!» - прокомментировал Киркоров.

Он добавил, что знаком с Метовым 20 лет. По словам Киркорова, его друга выдали характерные движения и уникальный тембр голоса.

Тем не менее певица Валерия предположила, что под маской космонавта может скрываться Александр Буйнов или Денис Майданов. Однако она признала, что версия с Метовым ей понравилась больше всего. Остальные члены жюри также согласились с этим вариантом.

Сам Метов, когда наконец смог снять скафандр, поделился, что испытал невероятное количество эмоций и был рад наконец «спуститься на Землю». Артист пошутил, что в космосе для него слишком жарко.

В первом полуфинале шоу «Маска» раскрыли, кто выступал в костюме щенка. Жюри почти единогласно решили, что это певец Жан Милимеров, однако ошиблись.

Филипп Киркоров Песни Музыка Шоу-бизнес
22 апреля 2024, 14:31
Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина впервые стала мамой
РИА «Новости»
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Супермодель и блогер Дарья Клюкина впервые стала мамой. Об этом 30-летняя победительница шоу «Холостяк» сообщила на своей странице в социальной сети Instagram*.

В 2019 году Клюкина объявила, что выходит замуж за топ-менеджера медиахолдинга «Газпром-Медиа» Владимира Чопова. Свадьба прошла в Италии.

О беременности Клюкина сообщила в ноябре прошлого года. В Сети предположили, что у пары родился мальчик.

Ранее актриса Мария Шумакова родила первенца. У 35-летней звезды сериала «Сладкая жизнь» родился сын.

Клюкина выложила фотографию, сделанную в роддоме. На кадре модель держит новорожденного за руку. Ребенок одет в серый слип с принтом. Пол и имя малыша пока держат в секрете.

«18.04.2024», - подписала снимок девушка.

В 2018 году музыкант Егор Крид стал героем шоу «Холостяк», в финале которого он выбрал Клюкину. Однако вскоре пара рассталась. В интервью журналисту Юрию Дудю** певец рассказал, что причиной разрыва с девушкой стало то, что она предпочла популярность, а не отношения с артистом.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

** Признан иностранным агентом на территории России.

Дети Соцсети Блогеры Россия Шоу-бизнес
22 апреля 2024, 12:32
Ургант впервые выступил с музыкальным коллективом после бойкота
РИА «Новости»
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Иван Ургант, известный российский телеведущий и актер, снова вышел на сцену после долгого отсутствия. Его коллектив Grisha Urgant выступил на вечеринке журналистки Ксении Китаевой в Москве, сообщил Telegram-канал «Антиглянец».

Ургант предстал перед публикой не только как почетный гость, но и в качестве исполнителя. Он исполнил несколько музыкальных композиций.

«Иван Андреевич у Ксюши Китаевой очень душевный, ждем его возвращения хотя бы в качестве певца», - подчеркнули авторы канала.

Недавно появилась информация о том, что есть высокая вероятность возвращения телеведущего на экраны к старту нового телевизионного сезона. Шоу с ним может выйти уже осенью.

Продюсер Константин Эрнст публично поздравил Урганта с 46-м днем рождения на съемках КВН. Он позвонил шоумену прямо со сцены.

Актеры Иван Ургант Москва Шоу-бизнес

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