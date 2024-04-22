Разин раскрыл, чем 5 лет поил солистов «Ласкового мая»

Продюсер отметил, что благодаря ему артисты оставались здоровыми в течение долгих гастролей, несмотря на плотный график - до пяти выступлений в день. Он назвал свой метод «рецептом Разина».

«Если кто-то хоть на минуту почувствовал недомогание, он моментально подвергался следующему: две ложки малины, лимон, который мы резали мелко, и [порошок от простуды], так каждые четыре часа», - заявил он.

Разин также заявил о так называемом проклятии Разина, направленном против тех, кто, по его мнению, угрожает наследию «Ласкового мая». Продюсер связал ряд неудач, произошедших с певицей Лолитой и телеведущей Лерой Кудрявцевой, с влиянием своего «проклятия».

Ранее артисты Shaman и Николай Басков снялись в документальном фильме о лидере «Ласкового мая» Юрии Шатунове. Лента вышла на экраны 7 марта.