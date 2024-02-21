Раздвинула ноги и перевернулась. В Сети завирусилось видео с падением Мадонны на сцене

На кадрах видно, что 65-летняя артистка сидела на стуле. По задумке хореографа один из танцоров должен был передвинуть его вместе со звездой. Мужчина на высоких каблуках, в кружевных шортах и капроновых колготках с дырками начал перемещать предмет мебели, но оступился из-за неудобной обуви.

В итоге танцор повалился вниз, а вместе с ним и поющая артистка. Когда Мадонна оказалась на полу, то широко раздвинула ноги, а потом перевернулась на живот. Она лежала какое-то время и вопросительно смотрела на подтанцовку. В конце певица не смогла сдержать смеха, другой танцор в высоких кожаных ботфортах помог ей подняться.

Еще в прошлом году участник украинской музыкальной группы Quest Pistols Антон Савлепов упал на зрителей во время концерта в кишиневском ночном клубе. Певец встал на колено у края сцены, но не сохранил равновесие