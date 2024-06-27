27 июня 2024, 19:07

«Раздели и бросили в камеру». Пэрис Хилтон — о пережитом сексуальном насилии

Global Look Press
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Во время выступления перед конгрессом США модель Пэрис Хилтон рассказала, как пережила в юности сексуальное насилие. Видео с речью звезды о защите детей опубликовало CNN.

Хилтон пояснила, что в 16 лет училась в закрытой частной школе. Однажды ночью работники учреждения вытащили ее из постели и увезли в другой штат. Там два года девушку насильно заставляли употреблять лекарства.

Модель заявила, что персонал также применил в отношении нее сексуальное насилие.

«Меня насильно удерживали, протащили по коридору, а затем раздели догола и бросили в одиночную камеру», - вспомнила она.

Хилтон добавила, что родители ничего не знали о случившемся, их обманывали сотрудники школы.

«Так что можете представить, что происходит с молодыми людьми?» - заключила она.

Ранее французского актера Жерара Депардье обвинили в сексуальном насилии. Рассмотрение дела назначили на октябрь.

США Изнасилования Шоу-бизнес Пэрис Хилтон
27 июня 2024, 18:49
Бывшая девушка Канье Уэста нарядилась в упаковку из-под презерватива
Global Look Press
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Американская актриса и модель Джулия Фокс показала видео, в котором предстала в платье, имитирующем упаковку из-под презерватива. Ролик появился на странице 34-летней знаменитости в социальной сети Instagram*.

Девушка примерила провокационное платье желтого цвета. При этом на ее теле присутствовали следы от поцелуев с красной помадой. Звезде уложили волосы и сделала яркий макияж в стиле смоки айс.

Ранее актриса Евгения Лоза снялась в горячем офисном наряде. Артистка примерила пиджак и рубашку с галстуком, но отказалась от классических брюк или юбки. Откровенные фотографии она выложила в своем блоге.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Мода Канье Уэст Шоу-бизнес
27 июня 2024, 18:02
«Раз в год делаю химиотерапию». Экс-солистка «Ленинграда» — о неизлечимой болезни
Global Look Press
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Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс борется с неизлечимой болезнью. О своем недуге артистка рассказала в интервью Алле Шишкиной на ее YouTube-канале.

Медики диагностировали певице системное аутоиммунное заболевание крови во время обследования. Результаты ее анализов показались специалистам подозрительными, и поэтому Вокс направили на более тщательное исследование.

«Раз в год я делаю химиотерапию. Как узнала - началось все сухости во рту, у меня очень сильно пересыхало во рту и все время болели глаза, я думала, что просто хочется пить и думала, что глазки болят от мейка», - поделилась она.

Вокс пояснила, что покинула группу «Ленинград» в том числе и из-за диагноза.

«Прогноз совершенно непонятен. Кто-то живет с этим два года, кто-то - 90 лет. Все сугубо индивидуально», - отметила она.

Ранее Вокс рассказала, как работала с певцом Сергеем Шнуровым. По ее словам, он оказался манипулятором и диктатором.

Болезни Сергей Шнуров Шоу-бизнес
27 июня 2024, 17:35
«Жизнь вносит коррективы». Беременную Сати Казанову срочно госпитализировали
Global Look Press
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Бывшую солистку группы «Фабрика» Сати Казанову экстренно госпитализировали. Беременная артистка в своем Instagram* сообщила об отмене концерта.

«К сожалению, по состоянию здоровья и коррективам, которые вносит сама жизнь, я не смогу доехать до Санкт-Петербурга и выступить на VK Fest», - сказала она в видеообращении.

Певица поспешила успокоить фанатов, подчеркнув, что ничего страшного с ней не случилось. Она пояснила, что должна пройти отпределенные медицинские процедуры.

Казанова добавила, что ей ставят капельницы. Другие подробности своей госпитализации она предпочла утаить. Артистка выразила надежду на то, что сможет выступить 13 июля в Москве в «Лужниках».

На днях Казанова объявила о своей беременности. Она заявила, что это долгожданное и вымоленное чудо.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Беременность Врачи Музыка Шоу-бизнес Сати Казанова
27 июня 2024, 17:15
«Назад дороги нет». Алсу отреагировала на перенос заседания по делу о разводе
Global Look Press
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Певица Алсу заверила, что развод с бизнесменом Яном Абрамовым произойдет и сохранить брак паре не удастся. Заявление артистки передала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

По словам артистки, заседание суда по делу о разводе отложили на два месяца для мирного урегулирования условий раздела имущества.

«С моей стороны решение принято однозначно, назад дороги нет», - добавила она.

Алсу и Абрамов должны были официально развестись сегодня, 27 июня, в день рождения певицы. Однако представители бизнесмена попросили суд отложить процесс для примирения сторон.

О разводе стало известно в конце мая. Пара прожила в браке 18 лет. Они воспитывали троих детей - двух дочерей и сына.

Алсу Суд Ксения Собчак Семья Громкие разводы Брак Шоу-бизнес

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