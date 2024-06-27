Читайте нас в:

Хилтон пояснила, что в 16 лет училась в закрытой частной школе. Однажды ночью работники учреждения вытащили ее из постели и увезли в другой штат. Там два года девушку насильно заставляли употреблять лекарства.

Модель заявила, что персонал также применил в отношении нее сексуальное насилие.

«Меня насильно удерживали, протащили по коридору, а затем раздели догола и бросили в одиночную камеру», - вспомнила она.

Хилтон добавила, что родители ничего не знали о случившемся, их обманывали сотрудники школы.

«Так что можете представить, что происходит с молодыми людьми?» - заключила она.

Ранее французского актера Жерара Депардье обвинили в сексуальном насилии. Рассмотрение дела назначили на октябрь.