«Раздавят ее же троном». Садальский прокомментировал короткое возвращение Пугачевой

Актер прокомментировал недавнее возвращение Пугачевой в Россию. По его мнению, недавний приезд Примадонны вызвал бурю негодования среди ее бывших поклонников. Садальский считает, что бывшие фанаты не могут простить певице то, что она покинула страну в трудный период.

По мнению актера, сильная любовь публики зачастую сменяется сильнейшим разочарованием - когда знаменитый человек своим поведением не оправдывает ожиданий поклонников.

«Шаляпин еще сказал: никто, как народ, так не возвеличит и не возведет на трон, а потом этим троном и раздавит. Все повторяется», - предупредил Садальский.

В начале ноября стало известно, что Алла Пугачева вернулась в Россию через погранпереход в Псковской области. В Москву певица приехала на поезде, после чего отправилась в свой замок в деревне Грязь.

Впрочем, уже в воскресенье, 5 ноября Алла Пугачева снова покинула Россию и отправилась в Латвию, где встретилась со своим мужем юмористом Максимом Галкиным *.

* Максим Галкин - физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.