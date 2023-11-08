«Раздавят ее же троном». Садальский прокомментировал короткое возвращение Пугачевой
Бывшие поклонники Аллы Пугачевой не могут простить певице предательства. Такое заявление сделал заслуженный артист России Станислав Садальский в интервью газете «АиФ».
Актер прокомментировал недавнее возвращение Пугачевой в Россию. По его мнению, недавний приезд Примадонны вызвал бурю негодования среди ее бывших поклонников. Садальский считает, что бывшие фанаты не могут простить певице то, что она покинула страну в трудный период.
По мнению актера, сильная любовь публики зачастую сменяется сильнейшим разочарованием - когда знаменитый человек своим поведением не оправдывает ожиданий поклонников.
«Шаляпин еще сказал: никто, как народ, так не возвеличит и не возведет на трон, а потом этим троном и раздавит. Все повторяется», - предупредил Садальский.
В начале ноября стало известно, что Алла Пугачева вернулась в Россию через погранпереход в Псковской области. В Москву певица приехала на поезде, после чего отправилась в свой замок в деревне Грязь.
Впрочем, уже в воскресенье, 5 ноября Алла Пугачева снова покинула Россию и отправилась в Латвию, где встретилась со своим мужем юмористом Максимом Галкиным *.
* Максим Галкин - физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.