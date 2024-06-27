Медики диагностировали певице системное аутоиммунное заболевание крови во время обследования. Результаты ее анализов показались специалистам подозрительными, и поэтому Вокс направили на более тщательное исследование.

«Раз в год я делаю химиотерапию. Как узнала - началось все сухости во рту, у меня очень сильно пересыхало во рту и все время болели глаза, я думала, что просто хочется пить и думала, что глазки болят от мейка», - поделилась она.

Вокс пояснила, что покинула группу «Ленинград» в том числе и из-за диагноза.

«Прогноз совершенно непонятен. Кто-то живет с этим два года, кто-то - 90 лет. Все сугубо индивидуально», - отметила она.

Ранее Вокс рассказала, как работала с певцом Сергеем Шнуровым. По ее словам, он оказался манипулятором и диктатором.