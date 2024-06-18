«Раз и сразу». Лепсу выдвинули условия свадьбы с 18-летней невестой

«Это вы с чего решили, что там свадьба уже? Нет, я не знаю насчет свадьбы, должно быть сначала венчание, вернее, сначала еще что-то (помолвка - прим. ред). Я не думаю, что сейчас раз - и сразу свадьба», - заявила родственница.

Секреты личной жизни внучки бабушка не стала раскрывать.

Кибе исполнилось 18 лет 5 февраля этого года. Разница в возрасте с народным артистом России составляет 43 года.

Лепс представил невесту публике на премии МУЗ-ТВ. Киба в своих соцсетях показала фотографии с помолвочным кольцом и гигантскими букетами цветов.

Народному артисту России Григорию Лепсу выдвинули условия для свадьбы с 18-летней Авророй Кибой. Слова 74-летней бабушки невесты Галины Палиловой передало издание « Комсомольская правда ».