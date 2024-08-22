Расторгуев, Газманов и Shaman выпустили совместный клип

Народная артистка России Лариса Долина не сможет вернуть квартиру через суд в рамках гражданского процесса, ведь сама сделка формально прошла правильно. Об этом 360.ru рассказал адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер «Некрасов, Рудоманов и партнеры» Андрей Некрасов.

«Мне представляется, что успех в этом вопросе мог быть, если бы она (Долина - прим. ред.) занималась этим через уголовное дело. В принципе, я ровно это ей и предлагал. В уголовном деле, если мошенничество будет доказано, и приговор установят обвинительный, есть все шансы на принятие судом и удовлетворение в дальнейшем гражданского иска в рамках уголовного процесса», - пояснил адвокат.

Сейчас артистка пытается признать сделку недействительной в гражданском процессе. По словам Некрасова, возникают вопросы - на каком основании артистка и ее адвокат будут строить свою позицию.

Юрист предположил, что Долина может попытаться убедить суд, что действовала против своей воли. Но фактически певица не отвечает признакам недееспособности: сознание ее не затуманено, действует она открыто и свободно в своих интересах, отдает себе отчет.

«То есть никакого психического расстройства у нее, вероятно, нет. <…> Не знаю, может быть, она наблюдается длительное время у психиатра или у невролога… В противном случае доказать именно в гражданском процессе, что все было сделано неправильно и незаконно, если форма сделки соблюдена, [не получится]», - порассуждал он.

Сделка явно прошла в соответствии со всеми нормами, если Росреестр внес все изменения. Если не доказать, что Долина подписывала документы в состоянии психического расстройства, суд на ее сторону не встанет, отметил адвокат.

Предположительно, мошенники убедили Долину продать свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках. Полученные деньги артистка передала женщине-курьеру , которая уверяет, что тоже стала жертвой аферистов. Речь идет о сумме более чем 200 миллионов рублей.