Раскрыта причина смерти актера из «Джентельменов удачи» Яббарова

Она подчеркнула, что давно ухаживала за ним, потому что сын и внук давно живут в другой стране и перестали с ним общаться много лет назад.

«У Анатолия Ахмедовича отказало сердце, врачи сказали, что это левожелудочковая недостаточность и ишемическая кардиомиопатия», - добавила собеседница издания.

По ее словам, в последние годы Яббарова навещал только племянник. Но сейчас все обязанности по проведению похорон легли на нее.

Анатолий Яббаро в умер в минувший понедельник, 6 ноября. Зрителям он запомнился по эпизодическим ролям в фильмах «Джентльмены удачи», «Два капитана», «Бег», «Совсем пропащий» и других.