Раскрыта личность автора видео поцелуя Джигурды трусов Волочковой

Он добавил, что продолжает возить гуманитарную помощь, и начавшийся скандал с видео ему совсем не нужен. По словам артиста, выгодоприобретатели - совсем другие люди. Их имена Джигурда пообещал назвать позже.

Скандальное видео С жалобой на распространение видео с балериной Анастасией Волочковой и актером Никитой Джигурдой выступил председатель общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

В беседе с «360» он заявил, что представители шоу-бизнеса своим поведением ведут к расколу общества.

Он призвал арестовать Волочкову и Джигурду на 15 суток, а также запретить все их выступления и закрыть площадки, где они работали. По словам общественника, артистам нужно заниматься гуманитарными миссиями в зону проведения специальной военной операции, чтобы стать примером патриотизма для остальных.

После слива скандального видео Волочкова сначала обвинила в публикации Никиту Джигурду. Но после вышла на настоящего виновника.

Как рассказал представляющий интересы балерины адвокат Роман Попов, артистка намерена написать заявление в полицию на автора съемки заявление в полицию за нарушение права на личную жизнь. Он добавил, что сейчас этот человек живет в Прибалтике.

Джигурда пояснял, что в объектив камеры попала закрытая часть репетиции спектакля для взрослых. Он подчеркнул, что запись сделали еще в прошлом году, после чего он начал ездить в Донбасс.

Он подчеркнул, что с бывшим сотрудником разошелся не очень хорошо, но этого человека поддержала Волочкова, которая не разобралась в ситуации и встала на его защиту.

«Обещала заработать с моим бывшим администратором огромные деньги», - заявил Джигурда.

Артист подчеркнул, что пока не знает, кто слил видео в сеть: его бывший администратор или Волочкова, но склоняется к мнению, что это его бывший сотрудник, так как балерину публикация скандальных кадров тоже возмутила.

«Я не знаю, почему богиня Волочкова решила грязно обвинить в сливе закрытой репетиции меня. Меня, который знал (и знаю) многие ее тайны. Несколько лет назад я стал единственным представителем шоу-бизнеса, который встал на ее защиту в скандале с бывшим водителем и других ее разборках», - добавил Джигурда.

Имени своего бывшего администратора артист не назвал.

Поддержка участников СВО Никита Джигурда подчеркнул, что его нельзя упрекнуть в отсутствии поддержки участников специальной военной операции. Он рассказал, что еще в прошлом году ездил в Донбасс и на передовую, где давал концерты.

Кроме того он подарил «УАЗ Патриот» командиру 95-го полка с позывным Сид, который работал на Угледарском направлении.