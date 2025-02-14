Раскрыт заработок Надежды Кадышевой

«Надежда Никитична и ее команда увеличили гонорар. Сейчас он достигает четырех миллионов рублей за одно выступление», - отметил он.

По словам продюсера, 65-летняя артистка не дает концерты каждый день, но на них всегда приходит много зрителей. Вместе с Кадышевой выступают ее муж Александр Костюк и сын Григорий.

Стоимость билетов на шоу варьируется от четырех до восьми тысяч рублей. Зрители с удовольствием подпевают любимым хитам: «Широка река», «Течет ручей» и другим. Также Надежда Кадышева зарабатывает на частных корпоративах.

Ранее певец Прохор Шаляпин назвал Кадышеву одной из самых богатых артисток российской эстрады. По его мнению, в стране наблюдается острая нехватка народного репертуара.