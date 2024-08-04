«Ранение серьезное». В США отказались бесплатно лечить пасынка Джигарханяна

«Я отказался там ночевать, потому что это стоило больших денег - 36 тысяч долларов. Поэтому меня привезли домой», - рассказал он.

Мужчина признался, что получил серьезное ранение, но в целом чувствует себя неплохо. Реабилитацию он проходит в домашних условиях.

На пасынка легендарного актера напали 2 августа. По его словам, он случайно оказался в центре конфликта местных банд. Неизвестные выстрелили в него дважды. Одна пуля прошла по касательной, а вторая пролетела мимо.

Степан Джигарханян живет в США довольно давно. Одно время с ним жила его мать, но несколько лет назад Татьяна Власова вернулась в Москву. Сын ее часто навещает.

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