«Рада новому статусу мамы». Телеведущая Ромашкина сообщила о беременности

Концерт рэпера Канье Уэста в Москве все-таки состоится, но не летом, а осенью. Об этом заявила продюсер Яна Рудковская в личном Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщали о грядущем концерте Уэста. Он якобы должен был пройти 8 июня, в 47-й день рождения музыканта, в Москве на стадионе «Лужники».

Позже создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников в беседе с 360.ru опроверг слухи о выступлении экстравагантного рэпера. Промоутер заявил, что многие коллеги пытались договориться с Уэстом, однако им это не удалось. Ничего не знали о мероприятии и в «Лужниках».

Рудковская заявила, что Канье Уэст все же приедет в Россию. Ей рассказал об этом в личной беседе организатор концертов мировых звезд в России Женя Финкельштейн. Рэпер задумался о посещении страны еще несколько лет назад.

«Еще до начала СВО мне позвонила Мира Дума и сказала, что Канье хочет в Россию», - рассказала продюсер.

Однако концерт, по ее словам, назначили на осень, а не на лето. По словам Рудковской, организация шоу в такие сжатые сроки была бы невозможна. Мероприятие нужно согласовать со многими структурами и обеспечить его тотальную безопасность.

«Продюсеры и организаторы знают, что концерт с „Лужниками“ нужно согласовывать за две-три недели точно, а еще с полицией и прочими структурами. Было бы физически невозможно в такой срок уложиться, никто так не делает», - отметила она.

Кроме того, указанная дата, 8 июня, уже забронирована другим исполнителем.

Официального подтверждения информации от Канье Уэста или Финкельштейна пока не поступало.