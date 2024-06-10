Работникам морга предлагали миллион за фото голой Жанны Фриске

«Даже когда Жанна умерла, в морге предлагали миллион для того, чтобы ее заснять голой. Там человек работал, который учился с моей младшей дочерью», - признался мужчина.

По его словам, сначала злоумышленники предлагали врачам 500 тысяч, потом повысили «вознаграждение» до миллиона. Но работники морга отказались.

Жанна Фриске умерла в 2015 году от глиобластомы - неоперабельной опухоли головного мозга.

В конце мая стало известно, что от рака груди умерла кузина Жанны Фриске Татьяна Гончаренко. Ей было 39 лет, 14 из которых она боролась с онкологическим заболеванием. Сначала болезнь перешла в ремиссию, но спустя 10 лет вернулась.

Отец Фриске Владимир Копылов обвинил в смерти племянницы врачей из Турции и Израиля, которые, по его словам, подобрали ей неподходящие препараты.