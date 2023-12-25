«Работаем». Shaman подтвердил, что стал доверенным лицом Путина на выборах
Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, подтвердил, что стал доверенным лицом президента Владимира Путина на выборах 2024 года. Об этом музыкант рассказал в своем Telegram-канале.
«Привет, Россия! Дал свое согласие быть доверенным лицом кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», - написал Shaman.
Он также опубликовал видео, на котором подписал документ о согласии стать доверенным лицом главы государства.
«Работаем», - добавил Shaman на ролике.
До этого певец рассказал, что прекрасно понимает ответственность, которую он получил вместе с новым статусом. Музыкант заявил о готовности работать с полной отдачей.
Предвыборный штаб Владимира Путина возглавили главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко, худрук Театра Табакова Владимир Машков и герой ДНР Артем Жога. Штаб начал работу в Гостином Дворе 21 декабря. Волонтерам объяснили нюансы сбора подписей и рассказали о возможных нарушениях во время процедуры.