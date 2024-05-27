Пятилетняя дочь Кудрявцевой попала в больницу

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Она рассказала, что у ее дочери все время заложен нос, поэтому ее отправили на обследования. Вместе с ней в больницу лег ее отец - футболист Игорь Макаров.

«[Дочь] дико боялась этой страшной машины, пришлось вместе с папой. Так что, если детки боятся, разрешают с родителями», - написала Кудрявцева.

В феврале Кудрявцева сама попала в больницу.

Телеведущая травмировала колено. Врачи диагностировали ей полный разрыв передней крестообразной связки и перелом литерального мыщелка правой большеберцовой кости и назначили операцию. Уже в середине марта Кудрявцева сообщила о возвращении в эфир.

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