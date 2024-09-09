Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Маслякова
Президент России Владимир Путин направил телеграмму со словами соболезнования в связи с кончиной Александра Маслякова. Ее текст опубликовала пресс-служба Кремля.
Он напомнил, что экстрадиция осуществляется в том случае, если деяние наказуемо по законам обеих стран.
«Оснований для объявления в розыск нет - Моргенштерн* <…> не скрывается», - добавил правозащитник.
За первым уголовным делом может последовать «целый клубок» обвинений, не исключил Жорин.
Уголовное дело в отношении Моргенштерна* возбудили в сентябре. Вопрос об объявлении рэпера в розыск начали рассматривать в Следственном комитете. Артиста подозревают в уклонений от выполнения обязанностей иноагента. Наказание по этой статье предполагает штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.
Рэпера Моргенштерна* (настоящее имя - Алишер Валеев*) не смогут выдать России. Об этом сообщил адвокат артиста Сергей Жорин в Telegram-канале.
«Очень готовилась к этому выступлению, но, конечно, теперь его придется отменить, потому что если я приеду, как мне объяснили и я поняла, меня будут обязаны отправить в Россию, в тюрьму, если я появлюсь в Казахстане», - заявила вокалистка.
Она отметила, что очень давно планировала выступить в Казахстане. В этой стране у нее большая аудитория. Перед поездкой звезда даже стала учить некоторые фразы на казахском.
Уголовное дело против Монеточки завели 6 сентября. Ее хотят привлечь за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.
Это уже не первое привлечение артистки к ответственности из-за отказа маркировать свои материалы в соцсетях. Московская прокуратура также в конце июня нашла опубликованные вокалисткой посты без указаний о статусе иноагента.
* Признана иностранным агентом по решению Минюста России.
** СМИ, выполняющее функции иноагента.
Артистка пришла на избирательный участок по адресу Зубовский бульвар, дом 5, корпус 1.
На видео артистка поделилась, что любит голосовать по старинке.
«Жила в Советском Союзе, просто привыкла так. <…> Очень доброжелательная [атмосфера], все хорошо», - отметила она.
Звезда также прокомментировала ситуацию с квартирой, которую ее заставили продать мошенники.
«Следствие идет, следственные действия в самом разгаре, в интересах следствия ничего добавить не могу, к сожалению», - сказала Долина.
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