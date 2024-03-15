Путин выразил соболезнования родным Ширвиндта
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста Александра Ширвиндта. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста Александра Ширвиндта. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта», - сказал он.
Глава государства, добавил Песков, направит телеграмму с соболезнованиями семье Ширвиндта.
Александр Ширвиндт скончался 15 марта, ему было 89 лет. В Театре сатиры отмечали, что о дате и месте прощания с артистом сообщат позже.