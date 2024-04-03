03 апреля 2024, 21:47

Путин присвоил звание народного артиста РФ актеру Александру Семчеву

РИА «Новости»
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Глава государства Владимир Путин присвоил звание «Народный артист Российской Федерации» актеру Московского Художественного академического театра имени Чехова Александру Семчеву. Соответствующий указ опубликовали на правовом сайте.

С присвоением нового титула уроженца Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя, его слова передало издание Toptver.

«Высокая государственная оценка Вашего труда подчеркивает Ваши заслуги в развитии театрального искусства в нашей стране, свидетельствует о широком признании зрителями и коллегами по цеху Вашего многогранного таланта. Жители Тверской области, Вашей малой Родины, гордятся Вашими достижениями», - сказал глава региона.

Семчев появился на свет 16 апреля в городе Вышний Волочек. В этом году артист отметит свое 55-летие. Он работал в таких театрах, как «Современник» и «Сатирикон». В 1997 году устроился в МХТ имени Чехова.

Зрителям мужчина известен по ролям в кино. Он играл в картинах «Родные люди», «Хороший человек», «Судьба диверсанта», «Годунов», «Сальса», «Пенсильвания», «Второе восстание Спартака», «Огонь, вода и бриллианты», «Игрушки» и многих других.

Кино Театры Владимир Путин Актеры
03 апреля 2024, 19:06
Бузова наотрез отказалась регистрироваться на сайтах знакомств
Global Look Press
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Телеведущая Ольга Бузова, озвучившая главную роль в фильме «Дождь из мужчин», сообщила, что не будет пользоваться сайтами для знакомств. Об этом она рассказала журналистам портала «Страсти» на пресс-показе картины, который состоялся в Москве 3 апреля.

Бузова поделилась, что в отличие от героини фильма не испытывает дефицита мужского внимания и не планирует пользоваться сайтами для знакомств. Ведущая заявила, что ловит на себе взгляды представителей сильного пола как на сцене, так и на улицах.

«Вот, знаете, до сайтов знакомств, до такой точки не дошла. Я еще верю, что все может быть по-настоящему: случайности, взгляды, как это бывает в книгах», - заявила телеведущая.

Несколько недель назад артистка намекнула фанатам на предстоящую свадьбу , предложив им подобрать подходящую дату. Позже она появилась на публике с кольцом , напоминающем обручальное.

Ольга Бузова Отношения Мужчины
03 апреля 2024, 19:02
Жена Константина Эрнста зарегистрировала бизнес
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Актриса Софья Эрнст зарегистрировала ООО «Исток». Компания планирует продавать различные товары, а также организовывать мероприятия, сообщил Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, фирма супруги генерального директора Первого канала Константина Эрнста будет специализироваться в сфере исполнительских искусств и организации развлечений.

Авторы публикации уточнили, что актриса также сможет продавать текстиль, посуду, книги, канцтовары, игрушки, одежду, косметику и парфюмерию, цветы, семена, сувениры. Организация также может заняться и ресторанной деятельностью, и создавать кино.

Накануне певец Сергей Лазарев подал заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда. В перспективе он сможет производить и реализовывать под личной маркой различные товары: от канцелярии до женского белья.

Бизнес Актеры Телевидение
03 апреля 2024, 18:01
Актриса Кирстен Данст рассказала о «темной стороне Голливуда»
Global Look Press
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Американская актриса Кирстен Данст поделилась воспоминаниями о «темной стороне» Голливуда. Она рассказала об одном из инцидентов в интервью для The Telegraph.

Звезда фильма «Человек-паук» вспомнила неприятную ситуацию, которая произошла с ней в 16 лет. Один из режиссеров вел себя неподобающим образом во время личной встречи в офисе. Его имя актриса не стала разглашать.

На тот момент Данст уже была вполне узнаваемой актрисой благодаря своим работам в кино с шести лет и роли в фильме «Интервью с вампиром» в 11-летнем возрасте.

«Режиссер-мужчина держал меня в своем кабинете и спрашивал меня о фильме, в котором хотел бы меня снять, а затем совершенно неожиданно задал неуместный вопрос. <…> Это было совершенно неприлично. И я помню, как сидела там и осознавала, что что-то не так, но понятия не имела, что мне делать», - вспомнила актриса.

Она добавила, что после инцидента сразу обратилась за помощью к своей матери, которая взяла ситуацию под свой контроль и разорвала все связи с этим режиссером. Впоследствии женщина всегда сопровождала юную Кирстен на съемочных площадках.

«Мне удалось избежать этой хищнической стороны бизнеса только потому, что куда бы я ни пошла, моя мать буквально всегда была рядом», - подчеркнула Данст.

Ранее против актера Жерара Депардье подали жалобу о домогательствах во время съемок. Обвинения выдвинула художник-постановщик.

Голливуд Режиссер Актеры Шоу-бизнес
03 апреля 2024, 15:02
Герцогиня Меган Маркл отказалась навестить больную раком Кейт Миддлтон
Global Look Press
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Герцогиня Меган Маркл отклонила предложение супруги наследника британского престола принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон навестить ее. Об этом сообщило издание The Mirror.

В попытке преодолеть прошлые разногласия принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон стремились наладить отношения с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл, проживающими в США. Сначала ходили слухи, что Кейт Миддлтон не желает принимать участие в этой встрече, однако позже она изменила свое решение.

Однако теперь видеться не захотела Меган Маркл. Королевский эксперт Том Куинн предположил, что отказ связан с нежеланием везти детей за границу.

«Меган не сможет привезти детей в Великобританию. Уильям и Кейт предложили Меган и Гарри приехать с сыном и дочерью, чтобы попробовать помириться. Но это предложение не привело никуда до сих пор», - отметил эксперт.

В конце марта Кейт Миддлтон рассказала о своей борьбе с раком. Долгое время она предпочитала не раскрывать свой диагноз и проходила лечение приватно, но в конечном итоге решила прервать молчание из-за многочисленных домыслов и слухов.

Некоторые источники сообщали, что рак у 42-летней Кейт Миддлтон обнаружили после операции по удалению матки. Другие предположили, что у принцессы рак толстой кишки.

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