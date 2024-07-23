23 июля 2024, 01:17

Путин присвоил певцу Shaman звание заслуженного артиста России

РИА «Новости»
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Звание заслуженного артиста России присвоили исполнителю Ярославу Дронову, известного как Shaman. Указ президента России Владимира Путина разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить почетные звания: „Заслуженный артист Российской Федерации“… Дронову Ярославу Юрьевичу - артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», - говорится в документе.

Дронов в Telegram-канале объявил об этом постом, который подписал «Служу России!».

Ранее Shaman связал выход главы Белого дома Джо Байдена из президентской гонки со своим концертом перед посольством США. На сольном мини-концерте исполнитель представил новый клип и песню «Душа нараспашку» и спел песню «Я русский».

Россия Владимир Путин Shaman Москва
22 июля 2024, 15:58
«За свои слова и поступки надо нести ответственность». Киркоров выиграл у Успенской в суде
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Певец Филипп Киркоров выиграл суд против артистки Любови Успенской. Об этом 360.ru сообщил адвокат Александр Добровинский.

Он напомнил, что у Успенской было много возможностей извиниться перед Киркоровым и пойти на мировую.

«Она этого делать не захотела. Теперь принести извинения придется по решению суда. Думаю, это многим послужит напоминанием, что за свои слова и поступки надо нести ответственность. Наша очередная победа с Филиппом Киркоровым. Все деньги пойдут на благотворительность, как и обещал Филипп», - отметил правозащитник.

Успенская должна опровергнуть свои оскорбительные слова о Киркорове в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте», а также на YouTube, добавил собеседник 360.ru.

По данным РИА «Новости» , суд признал распространяемые Успенской сведения порочащими честь и достоинство Киркорова. С артистки взыскали около 280 тысяч рублей.

Добровинский анонсировал слушание по иску Киркорова к Успенской 22 июля. Ссора между артистами началась после того , как Успенская обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе, а Киркоров за него заступился.

Суд Филипп Киркоров Александр Добровинский
22 июля 2024, 13:34
Представившиеся сотрудниками «Википедии» аферисты «развели» Радзинского на миллионы рублей
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Писатель Эдвард Радзинский передал телефонным мошенникам 45 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Аферисты позвонили писателю после его творческого вечера и представились сотрудниками сайта «Википедия». Они рассказали, что хотят обновить о нем информацию на ресурсе, но Радзинский наотрез отказался с ними разговаривать.

Мошенник продолжил звонить драматургу, но уже представился «сотрудником ФСБ». Злоумышленник предупредил Радзинского, что аферисты якобы хотят украсть его деньги и перевести их ВСУ. Писатель забрал из банка 45 миллионов рублей и отдал из «доверенному сотруднику Федеральной службы охраны».

Правоохранители установили личность курьера и задержали его. Им оказался 19-летний студент.

Ранее на уловку телефонных мошенников попался 29-летний житель Белгородской области. Мужчина хотел заработать на инвестициях и по совету аферистов установил специальное приложение на телефон. Белгородец брал кредиты и в итоге перевел злоумышленникам более 4,7 миллиона рублей.

Мошенничество Писатели
22 июля 2024, 11:19
Адвокат Добровинский анонсировал новое слушание по иску Киркорова к Успенской
РИА «Новости»
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Новое слушание в суде по иску Филиппа Киркорова к Любови Успенской состоится 22 июля. Об этом сообщил адвокат певца Александр Добровинский в Telegram-канале.

Он назвал иск своего доверителя «желанием напомнить всем публичным людям, что они особенно должны контролировать все, что они говорят». Добровинский призвал известных людей помнить, что у каждого из них многомиллионная аудитория, воспринимающая слова кумира как факт.

«Именно поэтому следует думать прежде, чем говорить, и тщательно подбирать слова, которые говоришь на публике», - подчеркнул адвокат.

Ссора между артистами началась из-за того, что Успенская обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе, а Киркоров за него заступился. После этого обе стороны обменялись оскорблениями в адрес друг друга.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза предположил , что Киркоров устроил скандал с Успенской, чтобы привлечь к себе внимание.

Суд Филипп Киркоров Любовь Успенская
22 июля 2024, 05:36
«Без ножа режут!» Экс-домработница Пугачевой проговорилась о ее плохом состоянии
РИА «Новости»
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Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова рассказала о плохом самочувствии артистки и стрессе. Об этом она заявила изданию Teleprogramma.pro.

Женщина, которую артистка называла просто Люсей, заявила, что люди любят Пугачеву и просто не понимают, почему все вот так получилось. Сейчас поклонников беспокоит состояние здоровья певицы. Они обсуждают ее фотографии, сделанные в Юрмале. Им кажется, что она сильно сутулится и в целом плохо выглядит.

«При такой погоде так ссутулиться можно - вообще не разогнуться! У нее ноги, у нее сердце…», - заявила Дороднова.

Она добавила, что «без ножа режут», но хотят, чтобы Пугачева была как солдатик. Бывшая домработница призналась, что не знает, как у певцы нервы еще выдерживают.

Поклонники обсуждали внешний вид и походку артистки во время прогулки с сыном в Юрмале, снятую на видео. Один из комментаторов назвал ее «Байденом в юбке», а другой пользователь посочувствовал детям Пугачевой, у которых в столь юном возрасте уже такая престарелая мать.

Алла Пугачева

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