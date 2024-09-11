11 сентября 2024, 14:26

Путин прислал венок на церемонию прощания с Масляковым

РИА «Новости»
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В Москве прошла церемония прощания с телеведущим Александром Масляковым. Президент Владимир Путин прислал венок, сообщило РИА «Новости».

Глава государства, напомнили «Известия» , выразил соболезнования родным и близким Маслякова. Он отметил, что разделяет горе, которое постигло семью легендарного телеведущего.

«Ушел из жизни Александр Васильевич Масляков - человек многогранного таланта, один из тех увлеченных, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик», - подчеркнул Путин.

Ведущий КВН умер 8 сентября после продолжительной борьбы с раком, ему было 82 года.

Церемония прощания с Масляковым состоялась 11 сентября концертном зале «Планета КВН». Его похоронят на Новодевичье кладбище.

Проститься с легендой КВН пришли звезды российского шоу-бизнеса. Ведущий и художественный руководитель телепрограммы «Поле чудес» Леонид Якубович сказал, что у Маслякова был очень сильный характер, так как он всегда мог передать людям хорошее настроение.

Участник КВН и шоу «Уральские Пельмени» Сергей Исаев поблагодарил телеведущего за возможности, которые открыл перед ним основатель «Клуба веселых и находчивых».

Семья Владимир Путин Телевидение Москва
11 сентября 2024, 13:43
«Через все доносить хорошее настроение». Якубович — о характере Маслякова
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Александр Масляков обладал недюжинным характером, поскольку всегда мог донести до людей улыбку и хорошее настроение. На это на гражданской панихиде по ушедшему из жизни телеведущему указал бессменный ведущий и художественный руководитель телепрограммы «Поле чудес» Леонид Якубович.

«Мы были знакомы 57 лет. Я увидел [Маслякова] впервые 57 лет тому назад, и первый раз он пожал мне руку. Поразительная история - человек 57 лет не менялся совершенно», - отметил он.

Якубович допустил, что Масляков мог быть в дурном настроении или злиться, но, несмотря ни на что, дарил всей стране смех.

«Всей стране он дарил вот это - какой был, такой и есть. И запомнят его вот таким. А не каким-нибудь другим. Надо обладать недюжинным характером, чтобы через все доносить на люди улыбку, хорошее настроение», - заключил ведущий.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на прощании с Масляковым сравнил его улыбку с улыбкой Юрий Гагарина.

Первый канал
11 сентября 2024, 13:39
«Спасибо за замечательную жизнь». Исаев рассказал о роли Маслякова для участников КВН
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Участник КВН, автор и участник шоу «Уральские Пельмени» Сергей Исаев на прощании с Александром Масляковым поблагодарил легендарного телеведущего за массу возможностей, которые открыл перед ними основатель любимого миллионами телезрителей «Клуба веселых и находчивых»

«Спасибо большое, Александр Васильевич, спасибо за то, что у нас есть такая замечательная жизнь, в которую вы нас позвали, пригласили, в который вы шли с нами, держа нас за руку, и мы всегда знали, что вы где-то рядом, за нами наблюдаете и будете наблюдать», - поделился Исаев.

По словам артиста, в ближайшие несколько дней у него запланировано несколько съемочных дней. И если бы не Масляков, подчеркнул он, их могло бы и не быть.

«Я уверен, что если бы не Александр Васильевич , их бы просто не было, и все, что мы делаем, мы делаем, оглядываясь на него, [думаем,] как бы он посмотрел на то, что делаем мы. И мы стараемся, чтобы нам никогда не было стыдно», - добавил артист.

Телевидение Москва
11 сентября 2024, 12:55
«Выходил на сцену, и было видно только его». Стриженова — о масштабе личности Маслякова
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Александр Масляков, безусловно, был примером настоящей личности на телевидении. Когда он когда выходил на сцену, то моментально брал внимание, и было видно только его, отметила актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.

«Когда он разговаривал со зрителями, это было через экран, он разговаривал с каждым в отдельности. И каждый зритель считал КВН своим», - подчеркнула она на прощании с легендарным основателем «Клуба веселых и находчивых».

По словам Стриженовой, КВН - это не просто передача, это огромная планета творческих людей, которые не готовы сдаваться ни при каких обстоятельствах.

«И вот Александр Васильевич был таким», - заключила она.

Церемония прощания с Масляковым началась в 10:00 в здании «Планета КВН» на улице Шереметьевской в Москве. У гроба ведущего поставили несколько десятков венков и его фото.

Телевидение Москва
11 сентября 2024, 12:46
«Для меня он всегда будет живым». Шоумен Ревва поблагодарил Маслякова за КВН
Телеканал «360»
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Ушедший из жизни телеведущий Александр Масляков оставил огромное наследство в виде КВН, который изменил жизнь многих людей. Об этом в комментарии 360.ru на церемонии прощания заявил шоумен и бывший участник команды «Утомленные солнцем» Александр Ревва.

Он подчеркнул, что благодарен Маслякову за свои лучшие годы жизни на сцене КВН.

«Он навсегда останется в моем памяти с этой обаятельной улыбкой и для меня всегда будет живым», - заявил Ревва.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал КВН лучшим творческим вузом страны , который выпустил большое количество режиссеров, ведущих, продюсеров, сценаристов, редакторов.

Александр Масляков умер в конце прошлой недели в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. В среду, 11 сентября, в концертном зале «Планета КВН» началась церемония прощания с легендарным телеведущим. Похоронят Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище Москвы.

Телевидение Шоу-бизнес

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