Путин назвал невосполнимой утратой смерть артиста Олега Стриженова

Глава государства отметил, что уход Олега Стриженова из жизни стал невосполнимой утратой для всех поклонников его творчества, которые восхищались работами великого артиста.

«Он всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей, пользовался профессиональным признанием и искренней любовью зрителей», - подчеркнул Путин.

В своем обращении к родным и близким Стриженова президент попросил их принять соболезнования, а также слова сочувствия и поддержки. Глава государства добавил, что сообщение об уходе артиста из жизни принял с глубоким прискорбием.

Легенда советского и российского кинематографа, народный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет в минувшее воскресенье, 9 февраля. Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков заявил, что работы артиста навсегда останутся в золотом фонде российской культуры и станут эталоном для будущих поколений артистов.