10 февраля 2025, 20:18

Путин назвал невосполнимой утратой смерть артиста Олега Стриженова

РИА «Новости»
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Ушедший из жизни народный артист СССР Олег Стриженов навсегда вошел в когорту творцов, для которых кино и театр стали делом всей жизни. Об этом в телеграмме с соболезнованиями родным и близким артиста написал президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что уход Олега Стриженова из жизни стал невосполнимой утратой для всех поклонников его творчества, которые восхищались работами великого артиста.

«Он всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей, пользовался профессиональным признанием и искренней любовью зрителей», - подчеркнул Путин.

В своем обращении к родным и близким Стриженова президент попросил их принять соболезнования, а также слова сочувствия и поддержки. Глава государства добавил, что сообщение об уходе артиста из жизни принял с глубоким прискорбием.

Легенда советского и российского кинематографа, народный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет в минувшее воскресенье, 9 февраля. Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков заявил, что работы артиста навсегда останутся в золотом фонде российской культуры и станут эталоном для будущих поколений артистов.

Кино Театры Владимир Путин Артисты
10 февраля 2025, 21:15
Никас Сафронов раскрыл подробности встречи с папой римским Франциском
360.ru
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Российский художник Никас Сафронов попал на встречу с папой римским Франциском по личному приглашению понтифика, который заинтересовался автором картины, побывавшей на Международной космической станции. Об этом российский деятель культуры рассказал порталу «Страсти».

Сафронов пояснил, что для главы Католической церкви побывавшая в космосе картина оказалась очень ценной, потому что там изображен храм Сан-Хосе-де-Флорес в Буэнос-Айресе, где он начинал свое служение.

«Папа случайно заметил новость, что мои картины отправились в космос. Он увидел базилику, в которой начинал службу. Папа растрогался и пожелал познакомиться со мной, и сегодня встреча состоялась», - рассказал художник.

Он добавил, что для него это стало настоящим чудом и уникальным шансом познакомиться с понтификом. Сафронов отметил, что подарил папе Римскому нее только картину с базиликой, но и его портрет.

О встрече художника Никаса Сафронова с папой римским Франциском стало известно в понедельник, 10 февраля. В ходе встречи в библиотеке Апостольского дворца и последующего общения российский художник получил благословение понтифика на создание коллекции картин для Ватикана.

Папа римский Никас Сафронов
10 февраля 2025, 19:05
Юра Борисов в образе Пушкина дарил цветы в московском метро
РИА «Новости»
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Номинированный на премию «Оскар» российский актер Юра Борисов принял участие в необычной акции. Он появился в столичном метро в образе Александра Пушкина, сообщила советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова в Telegram-канале.

«Кого только не встретишь в московском метро! А вы кого раньше узнали на фото: Александра Сергеевича или Юру Борисова?» - написала она.

Акция состоялась на станции метро «Пушкинская» 10 февраля. В эту дату в России ежегодно отмечают День памяти Пушкина - дату, когда поэт погиб на дуэли с Жоржем Дантесом.

В новом фильме «Пророк», который выйдет в широкий прокат 14 февраля, Юра Борисов исполнил роль Александра Сергеевича.

Ранее автограф Борисова выставили на площадке «Авито». Продавец из Москвы попросил за подписи актеров фильма «Анора» 10 800 рублей.

Фильмы Метро Актеры Метро Москвы Москва Александр Пушкин Юра Борисов
10 февраля 2025, 12:31
Отменил контракт. Моргенштерн избавился от дьявольских тату на лице
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Рэпер Алишер Моргенштерн* начал сводить демонические тату со лба — три шестерки и шестиконечную звезду. Об этом он сообщил в Instagram**.

Артист выложил видео с сеанса. На нем тату-мастер убирал рисунки с его лица. Также вокалист удалил все публикации из соцсетей.

«С чистого листа, с чистого лица», - подписал ролик Моргенштерн*.

Как отметило издание Starhit , в одном из интервью Моргенштерн* признавался, что мог заключить сделку с дьяволом. В юношестве он попросил сатану о популярности. Через несколько лет мечта действительно сбылась.

Если верить мистической теории, подобные «контракты» длятся 10 лет, а потом наступает расплата. В 2022 году Моргенштерна* признали иноагентом в России, в 2023-м артисту пришлось переехать в Дубай, а потом у него начались большие проблемы с алкоголем и наркотиками. В 2024-м ему пришлось лечь в рехаб.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

**Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - на территории Российской Федерации запрещена.

Наркотики Соцсети Алкоголь Россия Моргенштерн Иноагенты Артисты
10 февраля 2025, 11:32
Комментатора Скворцова могли жестоко избить
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Спортивного комментатора Романа Скворцова избили в Новосибирске после того, как он вступился за знакомого. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, комментатор отдыхал в заведении на Красном проспекте вместе с друзьями. Знакомый Скворцова повздорил с незнакомой компанией около входа, журналист заступился за него.

В итоге его избили. С места драки комментатора привезли в больницу в очень тяжелом состоянии. В ближайшее время его могут перевести в областную больницу Новосибирска. Сейчас Скворцов находится в сознании, однако не может вспомнить, что именно с ним произошло.

В конце января известный актер Василий Ливанов попал в реанимацию с расстройством кровообращения мозга. Также стало известно, что у исполнителя роли Шерлока Холмса развилась устойчивость к антибиотикам.

Драки Больницы

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