Путин назвал диктора Шатилову легендой российского телевидения
Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием российскую ведущую телевидения и радио, народную артистку РСФСР Анну Шатилову. Глава государства назвал ее легендой отечественного телевидения. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
В воскресенье, 26 ноября, Шатилова отметила свой юбилей.
«Примите теплые поздравления <…>. Вас по праву считают блестящим профессионалом, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком, настоящей легендой отечественного телевидения», - написал Путин.
Президент указал, что за годы творческого пути Шатилова внесла большой вклад в становление национальной дикторской школы и заслужила любовь нескольких поколений зрителей. В заключение глава государства пожелал ведущей здоровья и успехов.
Анна Шатилова родилась 26 ноября 1938 года в деревне Шихово. Народная артистка РСФСР работала диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР, а также вела программы «Время», «Новости» и «Голубой огонек».