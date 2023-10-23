Путин наградил Баскова орденом Почета
Народного артиста России Николая Баскова наградили орденом Почета. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, указали на сайте Кремля.
«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почета Баскова Николая Викторовича - артиста-вокалиста, члена правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)», - подчеркнули в документе.
Орден Почета учредили России 2 марта 1994 года. Знак ордена представляет собой восьмиконечный крест, в центре которого расположен круглый медальон с объемным изображением герба России, окаймленного лавровым венком.
Николай Басков - народный артист России, член правления Международного союза деятелей эстрадного искусства. У певца уже есть медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2006 год) и орден Дружбы (2017-й).
Ранее Путин наградил артиста Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Актера отметили за заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.