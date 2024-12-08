08 декабря 2024, 13:36

Путин и Лукашенко поздравили Фрейндлих с 90-летием

РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин в телеграмме на официальном сайте Кремля поздравил актрису Алису Фрейндлих с 90-летием. Он отметил, что актрису любят миллионы зрителей как в России, так и далеко за ее пределами.

«Вас, настоящую легенду кинематографа и театра, замечательную актрису, любят как в России, так и за ее пределами. Вы внесли неоценимый и большой вклад в развитие отечественного искусства. Желаю здоровья, успехов и всего самого доброго», - подчеркнул Путин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил народную артистку СССР с юбилеем. Текст поздравления опубликовали на сайте главы государства.

«В Белоруссии вас все знают, любят и ценят, как глубоко увлеченного своим делом человека. Ваш многогранный опыт и талант служат укреплению и культурному обогащению белорусско-российской дружбы», - сказал Лукашенко.

Алиса Фрейндлих дебютировала на большом экране в 1955 году в картине «Неоконченная повесть». Широкому кругу зрителей она известна по ролям королевы Анны в мюзикле «Д`Артаньян и три мушкетера», Людмилы Калугиной в ленте Эльдара Рязанова «Служебный роман» и множеству других.

Кино Александр Лукашенко Владимир Путин
08 декабря 2024, 00:01
Актрису Анну Хилькевич довели до слез в пункте выдачи заказов
РИА «Новости»
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Сотрудник пункта выдачи маркетплейса Lamoda не смог упаковать актрисе Анне Хилькевич габаритный заказ и отказался помочь донести покупки до машины. О неприятном случае она со слезами на глазах рассказала в своем Telegram-канале.

Девушка отстояла в очереди, оплатила заказ и предложила помочь ей упаковать вещи, чтобы не задерживать других посетителей. Оказалось, что большие пакеты закончились, а в маленькие покупки Хилькевич не поместились бы. Тогда актриса предложила сложить заказ в коробку, чтобы донести до машины.

«Понимая что коробка будет большая и тяжелая, я попросила помощи у продавца, чтобы мы с ним в паре дотащили до багажника авто. Но продавец сказал что это „не входит в его обязанности“. И занялся своими делами», - возмутилась она.

Хилькевич подтвердила, что это действительно не входит в обязанности сотрудника, однако по-другому решить проблему с пакетами он не смог. В результате донести коробку помогла его коллега, а актриса предложила маркетплейсу пересмотреть должностные инструкции.

Другого посетителя пункта выдачи заказов в Москве, в отличие от Хилькевич, избили. Сотрудник маркетплейса несколько раз ударил пожилого мужчину по голове.

Торговля Магазины Актеры Маркетплейсы Анна Хилькевич
07 декабря 2024, 22:46
Актриса Раиса Рязанова отдала курьеру мошенников 4 млн рублей
РИА «Новости»
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Телефонные мошенники под видом сотрудников ФСБ выманили у народной артистки России Раисы Рязановой четыре миллиона рублей. Об этом сообщил источник «Известий».

Аферисты действовали по стандартной схеме. Они позвонили актрисе 4 декабря, представились сотрудниками ФСБ и убедили для сохранности отдать все накопления. Рязанова так и сделала - сняла четыре миллиона наличными и дождалась курьера.

Осознав обман, актриса обратилась в полицию. Правоохранители устроили проверку.

В октябре звезда фильма «Москва слезам не верит» и сериала «Не родись красивой» встретила 80-летие. Рязанова призналась журналистам, что тяжело пережила смерть сына , Данилы Петрова, из-за оторвавшегося тромба и винила себя в случившемся. Актриса заранее купила участок на Троекуровском кладбище , чтобы быть похороненной рядом с ним.

Уголовное дело Мошенничество Актеры
07 декабря 2024, 13:32
Бывший муж Лерчек задолжал налоговой больше полумиллиона
РИА «Новости»
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Блогер Артем Чекалин задолжал налоговой службе более 700 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, экс-супруг Лерчек не заплатил налоги на сумму 734 тысячи рублей. Блогер по-прежнему остается под домашним арестом.

Суд смягчил ему меру пресечения, Чекалину разрешили видеться с близкими, в том числе с младшим братом.

В октябре СМИ сообщили, что сумма средств, которые Чекалины могли вывести за границу, может достигать миллиона долларов. Блогеры выводили деньги через ОАЭ, это продолжалось вплоть до их развода. За валютные махинации фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей. Известно о 250 миллионах рублей, выведенных на заграничные счета.

Налоги Тюрьмы Блогеры ОАЭ Аресты Деньги Блогер Лерчек
07 декабря 2024, 03:32
Шнуров появился на концерте с кольцом и вызвал бурные обсуждения
РИА «Новости»
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отказался снимать обручальное кольцо вопреки тому, что его жена Ольга Абрамова подала заявление на развод. Он пришел с символом любви и верности на пальце на концерт «Вечерний Звук», сообщил сайт kp.ru.

Шнуров презентовал новый альбом «Синяя Богиня». Он явился на выступление в голубых штанах и серой футболке, а из украшений надел лишь обручальное кольцо на безымянный палец правой руки - так, будто не развелся с женой. Абрамова подала заявление в сентябре после шести лет брака и рождения двух детей.

Именно после расставания с ней Шнуров вернулся на сцену. В одном из интервью он пошутил, что сделал это ради своих нынешних сожителей - шести кошек и одного кота. В новый альбом вошли 13 песен, в которых певец высмеял курсы кундалини-йоги, воспел женский целлюлит и оскорбил Земфиру*.

Предыдущая жена Шнурова Матильда начала избавляться от российских активов , в которые инвестировал певец. Она ликвидировала компании, которые отвечали за работу ее заведений общепита.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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