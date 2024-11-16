Немоляева рассказала, что не снималась со Светличной ни в одной картине, однако они знали друг друга. Актрисы встречались на фестивалях, в Доме кино и всегда здоровались, но лично не общались.

«Я совсем ничего о ней не знаю. Она очень мне нравилась в молодости, в юности, когда у нее были какие-то работы, она была, конечно, очень эффектная, яркая, с прекрасной внешностью. <…> Она была индивидуальностью, интересная личность, очень запоминающаяся. Если первый раз ек увидишь, уже не забудешь», - отметила собеседница 360.ru.

Немоляева добавила, что ее и саму не раз «хоронили», чем доводили ее детей до безумия.

«Но если это правда, то, конечно, тогда я только могу выразить соболезнования и сочувствие ее родным, соболезнование родным, и пусть земля ей будет пухом», - заявила Светлана Немоляева.

О смерти Светличной стало известно 16 ноября. Кинокритик Сусанна Альперина назвала уход актрисы из жизни ожидаемым.