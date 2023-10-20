«Пусть канает на кладбище». Продюсер «Ласкового мая» Разин пожелал смерти Лере Кудрявцевой

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Несколько дней назад, 17 октября, в Москве прошел концерт памяти Юрию Шатунову. В мероприятии приняли участие множество российских знаменитостей: Дмитрий Маликов, Лариса Долина, Алсу, Татьяна Буланова и многие другие артисты. Все они исполняли песни из репертуара Шатунова. Например, вокалист Shaman спел «Седую ночь», а легендарные «Белые розы» достались Александру Панайотову.

На концерт даже смогли приехать вдова и дети знаменитого певца - Светлана Шатунова с 10-летней дочкой Эстеллой и 17-летним сыном Дэннисом. После мероприятия поклонники и гости ушли с положительными эмоциями. Однако один человек оказался недоволен концертом. Как сообщило издание, Андрей Разин был в бешенстве после мероприятия. Он сразу стал проклинать участников вечера.

«Я боюсь за всех, кто выступил на концерте. Ну, ничего, вот начнут мереть как мухи», - приводит его слова сайт kp.ru.

Разин отметил, что лично пошлет проклятья в адрес каждого участника мероприятия. Он обещал ежедневно проклинать родственников артистов и назвал прошедший концерт продажным, приговоренным «высшими силами».

Похожие проклятья прозвучали и в адрес Кудрявцевой, которая выступила в качестве ведущей вечера. Знаменитая блондинка была супругой барабанщика «Ласкового мая» Сергея Ленюка, поэтому хорошо знала Шатунова. С продюсером коллектива у ведущей давно испортились отношения, особенно это обострилось после суда.

«Она у меня суд выиграла, 300 тысяч рублей. Я сказал: „Выиграешь суд - сдохнешь!“ <…> Пусть канает на кладбище», - сказал Разин.