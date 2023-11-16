«Пусть эту карму переживет». Бизнесмен Мулузян рассказал о попытке Деревянко уйти от долговых обязательств

По его словам, по уголовному делу он проходит как свидетель.

«Я не отрицаю, что были эти деньги, а Павел [Деревянко] отрицает. Его позиция в том, что его якобы обманули, чтобы он ушел от долговых обязательств», - отметил Мулузян.

Он признался, что действительно сотрудничал с Деревянко, но вину за мошенничество брать на себя отказался.

«Я буду отдавать [деньги] тем людям, которым я должен. А он (Деревянко - прим.ред.), если не считает это нужным, если хочет сделать себя невинной овечкой, будто не брал этих денег, пусть люди с ним судятся. Пусть эту карму переживет», - добавил предприниматель.

Бизнесмен также подтвердил, что актер направил заявление в полицию на него и на Сергея Николенко.

Ранее на Деревянко подали в суд несколько человек. Его обвиняют в мошенничестве при инвестициях в криптовалюту. Адвокат артиста Евгений Розенблат опроверг эти обвинения и заявил, что актер проходит по уголовному делу как свидетель. Юрист Александр Аронов сообщил, что артиста обманули бизнесмены Сергей Николенко и Григорий Мулузян.