«Пусть дорастет до меня». Успенская оценила творчество певца Shaman

Успенская после получения первого «Золотого граммофона» заявила, что считает себя легендой российской эстрады. Shaman по ее мнению, еще слишком мало времени на сцене.

«Пусть дорастет до меня. Он только начал. Давайте будем говорить о десятилетиях, двадцатилетиях. Если ты на сцене задержался лет на 20, можно сказать, что ты уже легендарный и бессмертный», - отметила Успенская.

Высшей наградой артистка считает народную любовь, которую она заслужила уже давно.

Владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев объяснил, почему многие российские исполнители отказываются выступать на одной сцене с Shaman. Все видят неискренность певца, артист является «кремлевским продуктом» и ничего не делает для армии, заявил он.