01 декабря 2023, 03:59

«Пусть дорастет до меня». Успенская оценила творчество певца Shaman

РИА «Новости»
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Российская исполнительница Любовь Успенская за кулисами музыкальной премии «Золотой граммофон» оценила творчество певца Shaman. Она заявила, что ему еще нужно дорасти до звания легенды российской эстрады, сообщило издание News.ru.

Успенская после получения первого «Золотого граммофона» заявила, что считает себя легендой российской эстрады. Shaman по ее мнению, еще слишком мало времени на сцене.

«Пусть дорастет до меня. Он только начал. Давайте будем говорить о десятилетиях, двадцатилетиях. Если ты на сцене задержался лет на 20, можно сказать, что ты уже легендарный и бессмертный», - отметила Успенская.

Высшей наградой артистка считает народную любовь, которую она заслужила уже давно.

Владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев объяснил, почему многие российские исполнители отказываются выступать на одной сцене с Shaman. Все видят неискренность певца, артист является «кремлевским продуктом» и ничего не делает для армии, заявил он.

Музыка Любовь Успенская Shaman
01 декабря 2023, 04:17
Черно-белый портрет Пугачевой появился на стенах в Московском театре эстрады
РИА «Новости»
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На стенах в Московском театре эстрады висят портреты всех советских народных артистов, в том числе и певицы Аллы Пугачевой. Об этом «Абзацу» сообщила пресс-секретарь учреждения Карина Захарова после возмущений зрителей из-за портрета артистки в здании.

«Я не понимаю вообще, почему это вызвало такое обсуждение, общественный резонанс <…> у нас на стенах висят абсолютно все народные артисты СССР. Среди них и Алла Борисовна, конечно. Зачем ее снимать?» - сказала она.

В материале отметили, что худрук театра Геннадий Хазанов не стал отвечать на вопрос о портрете звезды.

Ранее гитарист Пугачевой Александр Левшин заявил, что артистка после Нового года должна приехать в Россию на несколько дней. По его словам, жизнь вокалистки «настроена на Россию» и в этом нет ничего удивительного. Он также объяснил, что до этого певица приезжала на Родину для решения юридических и творческих вопросов.

Алла Пугачева Театры
30 ноября 2023, 13:09
Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО крипто-предпринимательницу Битмаму
РИА «Новости»
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Московский городской суд отклонил запрос об освобождении Валерии Федякиной, предпринимательницы, известной в сфере криптовалют как Битмама, которую обвинили в мошенничестве на крупную сумму. Об этом сообщило РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

«Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы и оставил под стражей Федякину Валерию Сергеевну (Битмама)», - пояснили в суде.

Федякину задержали 15 сентября. На следующий день суд постановил арестовать женщину, несмотря на ее беременность. Ее обвинили в присвоении 6,7 миллиарда рублей инвестора, однако обвиняемая отрицает свою вину.

Следователи предположили, что Федякина с неустановленными партнерами организовала финансовую пирамиду. Она же рассказала, что вкладывала средства под проценты в нефтяную отрасль, однако доказательств этой версии пока не нашли.

Ранее арестовали подозреваемого в хищении криптовалюты. Предполагается, что он обманом завладел суммой, примерно равной 700 тысячам рублей.

Мосгорсуд Криптовалюты Мошенничество Москва 2023
30 ноября 2023, 10:45
«Необъяснимая ситуация». Названа причина недоверия других артистов к Shaman
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Многие российские артисты не хотят выступать на одной сцене с певцом Shaman (Ярославом Дроновым), поскольку «видят его неискренность». Об этом заявил владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев.

Он признался, что певца не раз приглашали на «Золотой граммофон» и программы «Русского радио».

«Но, к сожалению для него, очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет Shaman, тут же отказываются выступать. <…> Все видят неискренность этого парня», - процитировало Киселева News.ru.

По словам медиаменеджера, артист является «кремлевским продуктом» и при этом ничего не делает для армии.

«Это просто необъяснимая ситуация», - недоумевает Киселев.

Он резюмировал: нельзя «расчищать поляну для себя» в ущерб остальным.

Вокруг популярного певца ходит множество слухов, его имя часто мелькает в медиапространстве. Поговаривали о его романе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Сжегший российский паспорт певец Шарлот вызвал Ярослава Дронова на дуэль. А еще недавно неизвестный от имени Shaman заявил, что заложил бомбу в московском парке.

Концерты Песни
30 ноября 2023, 10:43
«Претензий к нему нет». Адвокат треш-блогера Хилми Форкса опроверг его задержание
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Треш-блогер Хилми Форкс (настоящая фамилия Олейник) находится дома под подпиской о невыезде. Расследование по уголовному делу о распространении порнографии подошло к концу. Адвокат стримера Константин Ерохин опроверг «360» новость о его аресте.

«Это непроверенная информация. Хилми сейчас находится дома, каких-то претензий к нему нет. Он находится на подписке. Никто ее [меру пресечения] ему не меняет», - сказал защитник.

Константин Ерохин звонил следователю, и тот уточнил - кто-то неправильно понял информацию от МВД. Уголовное дело за распространение порнографии действительно возбуждали, но блогера не задерживали.

«Расследование завершено по порнографии. Оно отправлено в прокуратуру на утверждение и скоро будет направлено в суд. Хилми под подпиской, так что все хорошо», - объяснил адвокат.

О задержании блогера сообщил источник RT. Хилми Форкса летом 2023 года наказали за мелкое хулиганство. Адвокат заявлял, что блогер активно сотрудничал со следствием.

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