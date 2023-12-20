20 декабря 2023, 02:11

Пушляш из из клипов Little Big перед смертью рассказал о своей личной жизни

РИА «Новости»
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Внезапная смерть шоумена Дмитрия Пухляша Красилова шокировала его друзей и коллег. Незадолго до этого артист дал интервью «Московскому комсомольцу», в котором рассказал и о своей личной жизни.

«Сейчас я свободен. А вообще я женат на работе», - признался тогда артист.

По словам Красилова, у него не так много требований к девушке, но важно, чтобы она была умной и с чувством юмора. Что касается красоты, то это «дело наживное» и вообще никто не молодеет.

По его словам, его сердце было свободно. После прошлогоднего расставания с девушкой он так никого и не встретил. Артист признавался, что его мама хочет внуков, но пока ее порадовала только его сестра, у которой трое детей. Он же старался избегать таких разговоров.

Дмитрий Красилов прославился как Пухляш из клипов Little Big. Тело танцора обнаружили 18 декабря в его московской квартире. По предварительным данным, причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем , которое не выдержало чрезмерных физических нагрузок при большом весе.

В настоящее время друзья скончавшегося Красилова начали собирать деньги , чтобы помочь его матери. Ей предстоит пережить самый тяжелый день, поскольку она должна прилететь в Москву из командировки. Пока потерявшую сына женщину стараются не беспокоить.

Внезапная смерть шоумена Дмитрия Пухляша Красилова шокировала его друзей и коллег. Незадолго до этого артист дал интервью «Московскому комсомольцу» , в котором рассказал и о своей личной жизни.

Смертность Актеры Москва 2023
20 декабря 2023, 02:32
Ревва, Валерия и Орбакайте споют на французском в новогоднем фильме
РИА «Новости»
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Александр Ревва, Валерия, Кристина Орбакайте и другие известные российские артисты исполнят песни на французском языке в стиле французской эстрады 1960–1970 годов в музыкальном киношоу «Я тебя люблю — Je t’aime» (18+). Картина выйдет на Kion 28 декабря, сообщил РБК.

Фильм сняли в черно-белом цвете, с винтажными костюмами и разноплановыми декорациями, начиная от бара и крыши здания до сцены на фоне огромных букв Je t’aime.

«Авторы шоу решили представить, что было бы, если бы наши любимые исполнители, а вместе с ними и знакомые всем нам с детства киногерои заговорили и запели на романтичном языке в стиле французской эстрады», - сказано в описании ленты.

Главные роли исполнили Анна Михалкова, Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов и другие артисты. Сергей Бурунов воплотил образ Фантомаса - он стал «проводником в мир музыкальных кинофантазий».

В программу помимо музыкальных номеров вошли номера-пародии на советские фильмы «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит» и «Ирония судьбы, Или с легким паром!».

Ранее журнал Super сообщил, что Алла Пугачева, которая в последние два года очень редко приезжает на Родину, подняла ценник на новогодние корпоратив ы. За свое выступление певица попросила 44,9 миллиона рублей.

Александр Ревва, Валерия, Кристина Орбакайте и другие известные российские артисты исполнят песни на французском языке в стиле французской эстрады 1960–1970 годов в музыкальном киношоу «Я тебя люблю - Je t’aime» (18 ). Картина выйдет на Kion 28 декабря, сообщил РБК.

Кино Премьеры Музыка Новый год
19 декабря 2023, 22:03
Актриса Федосеева-Шукшина потеряла квартиру в Финляндии
РИА «Новости»
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Советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина лишилась своей квартиры в Финляндии. Об этом News.ru сообщила ее дочь Ольга.

Актриса получила уведомление от финской стороны, в котором ей сообщили, что компания-владелец недвижимости Asunto Oy Punkaharjun признана банкротом в декабре 2023 года. По этой причине апартаменты Федосеевой-Шукшиной передали в конкурсную массу.

«Вы больше не имеете права проживать в ней или сдавать квартиру без договора с конкурсным управляющим», - предупредили артистку.

Актрисе необходимо предупредить нового управляющего, если она хочет забрать свое имущество из квартиры. Ей нужно отправить встречное уведомление финской стороне. Квартиру нужно освободить до 28 февраля 2024 года.

Если она этого не сделает, то помещение просто освободят, а ее вещи утилизируют. Помимо этого, Федосеевой-Шукшиной следует погасить долг по коммунальным платежам.

Ранее финские СМИ сообщили, что власти страны готовы снова закрыть все пункты пропуска на границе с Россией из-за наплыва беженцев.

Финляндия Недвижимость Лидия Федосеева-Шукшина
19 декабря 2023, 21:53
Алина Кабаева опубликовала фото из Китая с неизвестным мужчиной
РИА «Новости»
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Гимнастка Алина Кабаева опубликовала в социальных сетях фотографию из Китая, которая вызвала живой интерес у подписчиков. В КНР олимпийская чемпионка посетила турнир «Небесная грация 2023».

На фото 40-летняя спортсменка предстала в компании неизвестного мужчины. Фанаты оценили счастливый вид Кабаевой и начали гадать, кто ее спутник. Впрочем, большинство комментаторов пришли к выводу, что гимнастку с этим человеком связывают рабочие, а не романтические отношения.

Ранее Кабаева появилась в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале и привлекла внимание зрителей своим нарядом. Это было черное платье ниже колен сеткой, украсившей рукава и зону декольте. Комментаторы отметили, что оно обошлось спортсменке в 194 тысячи рублей.

В ноябре 2021 года Алина Кабаева получила «спортивный „Оскар““ - Венок почета на фестивале Международной федерации спортивного кино и телевидения Sport Movies & TV 2021.

Спортсмены Фестивали Китай
19 декабря 2023, 11:53
«Очень жалко, что рядом никого не было». Актриса Волкова — об обстоятельствах гибели Красилова
РИА «Новости»
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Танцор Дмитрий Красилов умер в молодом возрасте и совершенно один. Актриса театра и кино Екатерина Волкова рассказала «360» о знакомстве с ним и посоветовала всем следить за здоровьем.

«Самое ужасное, что люди уходят в таком молодом возрасте. Все, что хочется сказать, - ребят, следите за своим здоровьем. И всегда, если вы чувствуете, что вам нехорошо, пусть с вами будет кто-то - одному ни в коем случае нельзя быть», - сказала она.

Звезда сериала «Воронины» рассказала, что пересекалась с Дмитрием Красиловым на разных мероприятиях. Познакомились же они при необычных обстоятельствах.

«У астролога, когда практически год назад делали карту желаний. Я уверена, что у Димы не было вот таких желаний - того, что произошло», - заявила актриса.

Екатерина Волкова подтвердила слова коллег о том, что никогда не видела Дмитрия Красилова в плохом настроении. Он всегда оставался позитивным, веселым, жизнерадостным и добрым человеком.

«До сих пор невозможно поверить, что Димы не стало. И очень жалко, что рядом никого не было», - заявила она.

Дмитрий Красилов прославился после съемки в клипе группы Little Big, поклонники дали ему прозвище «Пухляш». Вечер перед смертью он провел в кинотеатре «Октябрь» на премьере комедии «Новогодний ол инклюзив». На следующий день артист не вышел на работу. Сотрудники МЧС выломали дверь и обнаружили танцора без признаков жизни. По одной из версий, он скончался из-за проблем с сердцем , о которых знал и говорил друзьям.

Музыкальные клипы Музыка Актеры Little Big на Евровидении

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