18 декабря 2023, 20:04

«Пухляш» из клипа Little Big умер в Москве

РИА «Новости»
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Танцор, шоумен и актер Дмитрий Красилов умер в Москве. Об этом сообщил источник «360».

«Обнаружили мертвым сегодня в своей квартире», - сказал он.

По данным Telegram-канала «112», Красилов почувствовал себя плохо на работе 17 декабря. Танцор уехал домой, а потом совсем перестал выходить на связь.

В понедельник, 18 декабря, к молодому человеку приехал работодатель, однако дверь никто не открыл. В итоге ее выломали сотрудники МЧС. Тело артиста обнаружили без признаков жизни.

Точная причина смерти пока неизвестна, ее установят в результате предстоящей судмедэкспертизы. Некоторые источники уточняют, что у шоумена были проблемы с сердцем.

Красилов получил известность после съемок в клипе группы LittleBig Uno. Ему было 29 лет.

Совсем недавно Дмитрий давал интервью «360» в программе «Тет-а-тет с Марусей».

Москва 2023
18 декабря 2023, 20:34
«Узнала об этом минуту назад». Телеведущая Караулова — о смерти Дмитрия Красилова
РИА «Новости»
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Смерть шоумена и актера Дмитрия Красилова шокировала российскую эстрадную певицу и телеведущую Юлианну Караулову. В беседе с «360» коллега танцора по нескольким проектам призналась, что комментировать произошедшее не готова.

«Мне сказали об этом минуту назад. Я в шоке. Узнала об этом точно так же, из непонятных источников», - сказала она.

Недавно виделся с Красиловым и певец Родион Газманов. В беседе с РЕН ТВ артист сказал, что уход танцора стал совершенной неожиданностью.

«Открытый, позитивный, потрясающий человек. Невозможно поверить, что его больше нет», - подчеркнул Газманов-младший.

Широкую известность Дмитрий Красилов приобрел после съемок в клипе на песню UNO группы Little Big. Артисту было 29 лет.

Его нашли мертвым в собственной квартире в Москве. Точную причину смерти Красилова установят по результатам экспертизы.

Актеры Москва 2023
18 декабря 2023, 17:39
Восковую фигуру Депардье убрали из французского музея на фоне секс-скандала
РИА «Новости»
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Восковую фигуру французского актера Жерара Депардье убрали из экспозиции музея Гревен в Париже после обвинений актера в домогательствах. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источник из руководства культурного учреждения.

Собеседник агентства пояснил, что убрать фигуру Депардье решили из-за негативной реакции проходящих мимо статуи посетителей, а также из-за комментариев с критикой в соцсетях.

AFP связало решение музея с программой об актере, вышедшей в эфире канала France 2. Основной темой передачи стали обвинения в домогательствах и сексуальном насилии со стороны Депардье.

Среди обвинительниц звезды французского кино оказалась актриса Элен Даррас. Она заявила, что в 2007 году Депардье приставал к ней на съемочной площадке и оскорбительно отзывался о других женщинах.

Также в программе показали отрывки из документального фильма о поездке актера в КНДР в 2018 году. Пользователи соцсетей и СМИ негативно отреагировали на слова Депардье о переводчице и маленькой девочке. На фоне скандала французские власти приостановили показ фильмов с участием Депардье.

Пресс-секретарь актера Арно Фрилли раскритиковал французские СМИ за нападки на звезду и призвал журналистов соблюдать презумпцию невиновности. Семья Депардье опубликовала открытое письмо, в котором обвинила авторов скандальной передачи об актере в манипуляции фактами и попытке создать нужную картину с помощью монтажа.

Музеи Франция Актеры
18 декабря 2023, 02:47
Скончался актер из фильма «Такси» Бернар Детуш
Freepik
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Французский актер Бернар Детуш скончался на 64-м году жизни. Зрители запомнили его по фильму «Такси». О смерти актера сообщило его агентство Séquence Sud в соцсетях.

Детуш отметил свой 63-й день рождения две недели назад, в агентстве не указали причину смерти.

Актер снимался в трех фильмах франшизы «Такси», пропустив вторую часть. В фильмографии Детуша - комедия «Секс-инженеры», сериал Люка Бессона «Без ограничений» и ряд других работ.

Агентство выразило соболезнования родным и близким актера и отметило, что Детуш одинаково ярко смотрелся и на большом и на малом экране.

Накануне стало известно о кончине американского актера Джека Аскельрода. Он играл в сериалах «Династия», «Клиника» и «Офис», «Декстер», а также в «Трансформерах» и «Одиноком рейнджере».

Сериалы Фильмы Такси Актеры
18 декабря 2023, 01:33
«Мне жалко только Аллу». Садальский пожалел Пугачеву из-за проблем с финансами
РИА «Новости»
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Актер Станислав Садальский прокомментировал новости о падении доходов звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.  Свое мнение он высказал в беседе с aif.ru.

«Российские артисты нигде не нужны, кроме как в России. Мне жалко только Аллу в этой ситуации», - отметил артист.

По его словам, Галкину* нигде в мире не удастся собрать столько зрителей, сколько их было на концертах в РФ. Садальский заявил, что всегда считал шоумена глупым человеком.

Ранее Галкин* выступил в Европе на юбилее латвийского миллионера Юлия Круминьша. Юморист безуспешно пытался исполнить песню на латышском языке, но с треском провалился , хотя ему подпевала Лайма Вайкуле.

Позднее Алла Пугачева сообщила, что они с супругом приехали в Израиль на юбилей друга, музыканта Андрея Макаревича*. Галкин* также подтвердил возвращение в ближневосточное государство.

*признан иностранным агентом на территории России

Алла Пугачева Актеры Максим Галкин

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