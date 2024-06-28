Пугачеву захотели отправить на лечение в Белоруссию

«Сейчас хочу ее в Белоруссию отправить, в лучшую клинику. В Белоруссии советская медицина до сих пор, это то, что нужно», - сказал он.

Барецкий пояснил, что на Кипре знойная погода и духота. Такой климат негативно отражается на здоровье Примадонны, поэтому ей плохо.

«Я настаиваю на том, что Пугачеву надо отправлять на лечение в Белоруссию», - подчеркнул он.

По словам шоумена, Пугачева осталась без денег и здоровья, но ей могут помочь в Белоруссии. Он напомнил, что президент страны Александр Лукашенко никогда плохо не отзывался о Примадонне.

Ранее источник из окружения Пугачевой рассказал, что артистка на Кипре практически не выходит из дома. Он пояснил, что из-за больного сердца и проблем с сосудами ей тяжело переносить жару.