29 июля 2024, 22:34

Пугачеву отказались признавать иноагентом в России

РИА «Новости»
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Минюст отклонил запрос депутата Госдумы Алексея Журавлева с просьбой о признании певицы Аллы Пугачевой иноагентом, отметив, что ведомство не нашло оснований для этого. Ответ министерства оказался в распоряжении РИА «Новости».

«В настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей», - заявили в документе.

Также там отметили, что Минюст рассмотрит вопрос о включении артистки в реестр, когда в ее действиях будут выявлены признаки иноагента.

Депутат Журавлев обратился в ведомство после высказываний певицы о попадании ракеты в детскую онкологическую больницу «Охмадет» в Киеве. Пугачева тогда написала, что «Бог терпелив, но всему есть предел». При этом, как заявил депутат Госдумы Сергей Колунов, певица долгие годы закрывала глаза обстрелы ВСУ Донбасса и не замечала страданий мирных людей в российском приграничье.

Госдума РФ Депутаты Алла Пугачева Иноагенты
29 июля 2024, 18:06
Названа точная причина смерти ирландской певицы Шинейд О’Коннор
Global Look Press
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Ирландская певица Шинейд О’Коннор умерла из-за хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы. Об этом сообщило газета Irish Independent.

По данным издания, первый муж Джон Рейнольдс артистки зарегистрировал свидетельство о смерти в Лондоне в прошлую среду. Артистка страдала от инфекции дыхательных путей, которая и привела к трагедии.

О’Коннор скончалась 26 июля 2023 года на 57-м году жизни в своем доме на юге Лондона. Полиция, которая обнаружила тело певицы без признаков жизни, сочла смерть подозрительной.

За полтора года до этого ее 17-летний сын Шейн покончил с собой. Певицу госпитализировали после того, как она узнала о произошедшем.

Ирландская певица Шинейд О’Коннор умерла из-за хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы. Об этом сообщило газета Irish Independent.

Лондон Болезни Музыка Полиция
29 июля 2024, 17:47
Анджелина Джоли наняла киллера для собственного убийства
Global Look Press
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Американская актриса Анджелина Джоли рассказала, что в 22 года наняла киллера, чтобы он спланировал ее убийство. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По словам артистки, у нее был тяжелый период и она часто задумывалась о смерти. Джоли добавила, что не хотела кончать жизнь самоубийством, так как из-за этого ее близкие переживали бы, что недостаточно сделали для нее.

«Моим решением было то, что если бы кто-то другой забрал мою жизнь - например, при „ограблении“ - то это было бы убийством, и никто бы не чувствовал, что подвел меня», - объяснила она.

Однако наемный убийца попросил актрису подумать и перезвонить ему через два месяца. Джоли отметила, что после этого в ее жизни произошли изменения и она передумала нанимать киллера.

Ранее стало известно, что актриса достигла экстремальной худобы. Ее вес составил меньше 45 килограммов при росте в 169 сантиметров.

США Убийства Анджелина Джоли
29 июля 2024, 17:04
Канье Уэст запросил пять миллионов долларов за выступление в Москве
Global Look Press
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Американский рэпер Канье Уэст попросил за выступление в Москве пять миллионов долларов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, музыкант согласился выступить, но пока еще не подписал договор. Его концерт находится под вопросом, так как площадку до сих пор не согласовали.

Журналисты отметили, что рэперу больше понравилась «ВТБ Арена», в то время как организаторы хотели бы провести мероприятие в «Лужниках», так как туда можно продать больше билетов. Выступление запланировали на 7 сентября.

Издание подчеркнуло, что для уточнения деталей осталось около двух недель. Иначе организаторы не успеют согласовать все вопросы с чиновниками и силовиками, и концерт придется переносить или отменять.

Ранее Канье Уэста обвинили в русофобии и клевете на российскую армию. Активисты «Сорок Сороков» призвали закрыть границу для рэпера из-за песни из последнего альбома.

Концерты Песни Музыка Канье Уэст Москва
29 июля 2024, 16:34
«Прошу вас одуматься». Тимати вмешался в конфликт вокруг Wildberries и Бакальчук
Global Look Press
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Рэпер Тимати вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым назвал ситуацию вокруг маркетплейса Wildberries рейдерским захватом. На своей странице в социальной сети Instagram* он потребовал вернуть соосновательницу компании Татьяну Бакальчук в семью.

Тимати записал видео вместе с супругом предпринимательницы Владиславом Бакальчуком. По словам артиста, люди влезли в чужую семью и под видом романа и развода пытаются переоформить часть активов на подконтрольную фирму.

«Я полностью поддерживаю Владислава, а также хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в рейдерском захвате. Дорогие друзья, я очень рекомендую вам одуматься и в кратчайшие сроки вернуть жену в семью. Надеюсь, вы поступите благоразумно» - заявил рэпер.

Ранее Бакальчук заявила, что предупреждала мужа о слиянии маркетплейса с компанией Russ, и опровергла сообщения о рейдерском захвате. Она также объявила о разводе с супругом.

Рэпер Тимати Семья Громкие разводы Татьяна Бакальчук Маркетплейсы

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