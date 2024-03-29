29 марта 2024, 11:08

Пугачеву могут признать иноагентом к ее 75-летию

РИА «Новости»
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Певицу Аллу Пугачеву могут признать иноагентом к ее 75-летию. День рождения артистка будет отмечать в пятницу, 15 апреля. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, сейчас в Минюсте изучают деятельность артистки: ее публичные высказывания и источники финансирования. После сбора необходимых данных министерство должно будет принять решение в течение 10 дней.

В случае подтверждения статуса иностранного агента решение должны объявить в пятницу, 12 апреля: обновления в списке иноагентов обычно публикуют именно в этот день недели.

Адвокат Александр Добровинский в комментарии для «360» рассказал, что изменится с признанием Пугачевой иноагентом. Он подчеркнул, что изменение статуса исполнительницы будет особенно важно для владельцев бизнеса и радиостанций.

Алла Пугачева Иноагенты
29 марта 2024, 08:30
Ведущего Алексея Куличкова госпитализировали в Подмосковье из-за инсульта
РИА «Новости»
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Ведущий Алексей Куличков попал в больницу из-за инсульта, сообщил Mash. По информации источника Telegram-канала, у него диагностировали инсульт.

Куличкову стало плохо 23 марта, врачи рекомендовали госпитализацию, но он не захотел ложиться в больницу. Однако уже на следующий день состояние ведущего ухудшилось, уточнил собеседник Mash.

По его данным, у ведущего появилась слабость в левой руке и ноге, тошнота, шаткая походка. Также Куличков жаловался на головокружение. Прибывшие врачи скорой госпитализировали ведущего в тяжелом состоянии. Его доставили в больницу в Московской области. Источник канала добавил, что у мужчины есть сопутствующая гипертоническая болезнь.

Куличков известен по передаче «Такси». Его пассажиры, среди которых были и звезды шоу-бизнеса, должны были ответить на три вопроса, чтобы добраться до своего места назначения бесплатно. Если участник ошибался, ведущий высаживал его из машины.

Больницы
29 марта 2024, 01:32
Стала известна причина смерти актера из «Молодежки» Юрия Ваксмана
Freepik
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Причиной смерти ярославского актера и продюсера Юрия Ваксмана стала, по предварительной информации, остановка сердца. Об этом РБК сообщили в Ярославском камерном театре.

Коллеги покойного пообещали, что сообщат о месте прощания с актером на сайте театра и в социальных сетях.

Заслуженный работник культуры России, актер и продюсер Юрий Ваксман скончался на 63-м году жизни.

Юрий Михайлович не только работал в театре, но также снимался в фильмах и сериалах. В их числе - «Раневская», «Майор Гром: Чумной Доктор», «По законам военного времени 3» и «Молодежка».

Ранее певица Ирина Понаровская призналась, что у нее чуть не отказали почки из-за жесткой диеты в молодости. По ее словам, она могла умереть.

Смертность Актеры
28 марта 2024, 23:18
«Это не соревнование». Лазарев призвал не меряться размерами помощи пострадавшим в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Певец Сергей Лазарев призвал не устраивать соревнование из помощи пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Его слова привело издание News.ru.

«Это не соревнование, кто как скорбит, кто как переводит, кто как поддерживает. Кто как может, кто как чувствует - тот так и существует», - заявил исполнитель.

По словам Лазарева, в этом вопросе медийные лица могут оказаться в непростом положении. Если будешь рассказывать о своей помощи, то могут обвинить в самопиаре. Если помогаешь молча - уличат в безразличии. Лазарев призвал просто чаще делать добрые дела, что они входили в привычку и становились хорошей традицией.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу, 22 марта. Террористы с автоматами ворвались в концертный зал, расстреливая посетителей и сотрудников. После этого они подожгли здание. В результате теракта погибли 143 человека.

Сергей Лазарев Теракт в «Крокусе»
28 марта 2024, 21:42
«Жуков — это балалаечка». Музыкант Устьянцев оценил наставников новой «Фабрики звезд»
РИА «Новости»
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Наставник новой «Фабрики звезд» Сергей Шнуров — настоящий профессионал, который может многому научить своих подопечных, а вот лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков — «балалаечка». Такое мнение выразил музыкант из группы «Банд’Эрос» Александр Устьянцев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».

Ведущая спросила у Устьянцева, чему такая одиозная личность как Шнуров может научить юных музыкантов.

«С точки зрения профессионализма он может дать дофига всего. В плане успешности какого-то коммерческого проекта, я бы выбрал его, а не Жукова. Жуков, при всем уважении, человек добился большого успеха, его очень любят. Ну это такая „балалаечка“, понятно, почему его любит народ», - заявил Устьянцев.

Ранее Сергей Шнуров в шутку высмеял «тяжелую судьбу» своего тезки и коллеги по «Фабрике звезд» Сергея Жукова.

Интервью Сергей Шнуров

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