05 декабря 2023, 02:58

Пугачевой посоветовали покаяться и напомнили о казни на Красной площади

РИА «Новости»
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Певице Алле Пугачевой нужно принести извинения своим поклонникам и поклониться перед ними. Об этом актриса Валентина Талызина заявила в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ.

«Я бы имела смелость ей посоветовать вспомнить ее однофамильца Емельяна Пугачева, который встал на лобном месте, на Красной площади, перед казнью. Он поклонился народу и сказал: „Прости меня, народ православный“», - сказала она.

По словам Талызиной, она не отрицает заслуги Пугачевой в прошлом, однако певица должна извиниться перед россиянами.

Валентина Талызина и Алла Пугачева вместе принимали участие в съемках новогодней комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, Или с легким паром!». Актриса играла роль подруги главной героини и озвучивала ее, ведь у Нади в исполнении Барбары Брыльски был сильный польский акцент. Пугачева исполняла в известном фильме песни за Брыльску.

Ранее Алла Пугачева обратилась в соцсетях к подписчикам, которые, с ее слов, распускают слухи. Вокалистка назвала таких людей «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников».

Резкие слова Пугачевой раскритиковали некоторые коллеги по цеху. Так, актриса Яна Поплавская заявила, что всю свою жизнь певица построила на «бесстыдной и безобразной демонстрации».

Музыка Алла Пугачева Актеры
05 декабря 2023, 01:22
Умер актер из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» Сергей Кустов
РИА «Новости»
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Советский и украинский актер театра, кино и телевидения Сергей Кустов ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщила «Российская газета».

Причина смерти актера не уточняется.

Сергей Кустов родился в 1946 году в Полтавской области. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенкo-Карого, после чего поступил на работу в Львовский ТЮЗ. На сцене этого театра он предстал перед зрителями в образах Ленина, Гамлета, Робин Гуда, Павла Власова и Голохвастова из комедии «За двумя зайцами».

В качестве киноактера он снялся в легендарной эпопее Юнгвальда-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера». Кустов появился на экране в эпизодической роли одного из мушкетеров. Причем в 2009 году он снялся и в продолжении фильма - картине «Возвращение мушкетеров». Но там ему досталась роль повара. Последней работой Кустова стал эпизод в российско-польско-украинско-хорватском проекте «Анна Герман».

Кино Театры Актеры
04 декабря 2023, 21:53
Умер автор песни «Наша служба и опасна, и трудна» Анатолий Горохов
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Поэт-песенник, автор слов песен «Наша служба и опасна, и трудна» и «Королева красоты» Анатолий Горохов скончался на 86-м году жизни. Об этом РИА «Новости» сообщила его супруга Ада Шереметьева.

Актриса не стала уточнять причины смерти мужа.

Анатолий Горохов родился 7 апреля 1938 года в Калинине (сейчас это Тверь). Он окончил Московскую консерваторию по классу вокала.

Горохов написал слова известной песни «Наша служба и опасна, и трудна», которую зрители знают по сериалу «Следствие ведут ЗнаТоКи». В советское время песня стала неофициальным гимном милиции. Поэт-песенник исполнил ее вместе с Эдуардом Лабковским.

Также Горохов часто пел в кинокартинах и мультфильмах, среди них «Мэри Поппинс, до свидания», «Катерок», «Бременские музыканты» и другие. Он был автором слов к песням «Королева красоты», «Будь со мной» и «Мир на двоих». Артист вел музыкальные программы на радио - «До-ре-ми-фа-соль» и «После полуночи».

Песни Фильмы Музыка
04 декабря 2023, 19:08
Сбежавший в Дубай Милохин назвал условие для своего возвращения в Россию
РИА «Новости»
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Российский блогер Даня Милохин во время общения с пользователями на стриминговом сервисе Twitch заявил, что готов вернуться в Россию, но при одном условии — если не придется служить в армии.

Один из пользователей поинтересовался, хочет ли Милохин заменить службу в армии учебой в университете. Эта идея понравилась блогеру, поскольку в вузе «свободный график», при котором «можно снимать тиктоки».

«А в армии придется чистить картошку и убирать туалеты», - пояснил он.

В сентябре 2023 года член Общественной палаты России Екатерина Мизулина попросила Минобороны России призвать Милохина в ряды ВС России. По ее словам, права на отсрочку у 21-летнего блогера нет.

Узнав о просьбе общественницы, Милохин срочно улетел в Дубай. Там он продолжил снимать видеоролики и общаться с подписчиками.

В начале ноября появилась информация, что Милохину прислали повестку из военкомата по адресу, где находится TikTok-хаус в Московской области. Там некоторое время жил блогер. Приемный отец заявил, что сам Милохин не получал повестку.

Блогеры
04 декабря 2023, 16:11
Перенесшего инфаркт артиста Боярского выписали из больницы
РИА «Новости»
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Народный артист Михаил Боярский вышел из Мариинской больницы и отправился домой в сопровождении супруги художественного руководителя театра имени Моссовета Ларисы Луппиан. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя учреждения культуры.

«Лариса сегодня Мишу забрала домой. Он чувствует себя хорошо», - заявил собеседник агентства.

О госпитализации Михаила Боярского стало известно на минувшей неделе. Сын народного артиста Сергей Боярский в беседе с журналистами заявил, что отец перенес инфаркт. PR-менеджер актера Надежда Дуванова в комментарии «360» заявила о его стабильном состоянии.

Супруга артиста Лариса Луппиан изначально опровергала сообщения об инфаркте и отмечала, что госпитализация носит плановый характер. Но в последних комментариях она косвенно подтвердила диагноз мужа, заявив, что Боярский уже способен встать с больничной койки.

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