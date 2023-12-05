Пугачевой посоветовали покаяться и напомнили о казни на Красной площади

«Я бы имела смелость ей посоветовать вспомнить ее однофамильца Емельяна Пугачева, который встал на лобном месте, на Красной площади, перед казнью. Он поклонился народу и сказал: „Прости меня, народ православный“», - сказала она.

По словам Талызиной, она не отрицает заслуги Пугачевой в прошлом, однако певица должна извиниться перед россиянами.

Валентина Талызина и Алла Пугачева вместе принимали участие в съемках новогодней комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, Или с легким паром!». Актриса играла роль подруги главной героини и озвучивала ее, ведь у Нади в исполнении Барбары Брыльски был сильный польский акцент. Пугачева исполняла в известном фильме песни за Брыльску.

Ранее Алла Пугачева обратилась в соцсетях к подписчикам, которые, с ее слов, распускают слухи. Вокалистка назвала таких людей «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников».

Резкие слова Пугачевой раскритиковали некоторые коллеги по цеху. Так, актриса Яна Поплавская заявила, что всю свою жизнь певица построила на «бесстыдной и безобразной демонстрации».