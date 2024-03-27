27 марта 2024, 12:49

Пугачева записала песню с неизвестным артистом

РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева записала песню о разлуке с малоизвестным певцом. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Перед 75-летием рубежа певица решила порадовать поклонников новой музыкальной композицией. Предположительно, она записала песню во время короткого возвращения в Россию.

«Это грустная песня о разлуке. Там есть такие слова: „Может быть, когда-нибудь поймешь, может быть, однажды и не вспомнишь где-то далеко…“, „Береги себя, а я расставлю вдоль дороги маяки…“», - поделились друзья певицы.

Продюсер Сергей Лавров предположил, что в рамках коммерческого сотрудничества певица получила большой гонорар. Сумма достигала отметки в 10 миллионов долларов (около 924 миллионов рублей).

Однако промоутер Евгений Морозов скептически отнесся к этому предположению. Он считает, что вознаграждение певицы не превысило 200 тысяч долларов (приблизительно 18,5 миллиона рублей).

Новый альбом артистки «P.S.» появился на стриминговых площадках 1 марта. Также Пугачева анонсировала выход новых песен к своему юбилею.

Песни Алла Пугачева
27 марта 2024, 14:45
«Сможет играть только бомжей». Пластический хирург указал на изменения во внешности Кологривого
Global Look Press
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Актер Никита Кологривый быстрее других столкнется с возрастными изменениями лица. Это может привести к тому, что в кино он станет играть исключительно бомжей, рассказал пластический хирург Иван Володченков в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

Собеседник отметил, что актеру уже 29 лет. Это значит, что он находится на границе перехода от первичных возрастных изменений к вторичным.

«Если у него есть вредные привычки: алкоголь, курение, несоблюдение норм питания - то вторичные возрастные изменения придут гораздо быстрее. Это закон», - сказал Володченков.

Он добавил, что у Кологривого - тяжелый тип строения мягких тканей лица, который сильнее других подвержен возрастным изменениям. Кроме того, на кожу негативно влияет климат и атмосфера мегаполиса.

«Если не поменять привычный для человека ритм жизни, не исключать вредные привычки и просто ходить к косметологу, то что-то будет хорошо в моменте. Но этот момент уйдет достаточно быстро. Тут нужен именно комплексный подход», - заключил хирург.

Сегодня Никита Кологривый отбыл наказание за пьяный дебош и вышел на свободу в Новосибирске. Он провел в спецприемнике семь суток.

Курение Питание Кино Алкоголь Актеры Косметика
27 марта 2024, 13:48
Валерия передумала уходить со сцены
РИА «Новости»
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Певица Валерия передумала покидать музыкальную сцену после того, как многие ее коллеги решили эмигрировать. Об этом сообщил в интервью «Утро.ру» ее супруг и продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, во время пандемии Валерия опасалась конкуренции с новым поколением артистов, включая блогеров и задумывалась о завершении карьеры. Однако выпуск нового альбома стал для нее стимулом для дальнейшего творчества.

Пригожин добавил, что в это время многие исполнители покидали Россию, что также сыграло свою роль в решении Валерии продолжать свою музыкальную деятельность.

«Сегодня за счет уехавших звезд место освободилось для профессионалов», - сказал продюсер.

Ранее Пригожин рассказал о своих мыслях по поводу развода с Валерией. Он сообщил, что у них совершенно разные характеры. Пара в браке 20 лет, у них нет общих детей.

Музыка Интервью Иосиф Пригожин Шоу-бизнес
27 марта 2024, 13:10
«Мы абсолютно разные». Иосиф Пригожин заговорил о разводе с Валерией
РИА «Новости»
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Продюсер Иосиф Пригожин поделился мыслями о возможном разводе с певицей Валерией. Они прожили в браке 20 лет, отметил он в интервью изданию «7 Дней».

У супругов нет общих детей. Однако это не стало препятствием для их взаимного счастья. Пригожин выполнял роль отца для своей дочери от предыдущего союза и для троих детей Валерии.

Продюсер сказал, что характеры у него и Валерии совершенно разные и у певицы свое уникальное видение мира. При этом, по словам продюсера, супруга всегда была и останется его надежной опорой.

«Даже в трудные минуты она рядом со мной, стоит спина к спине», - сказал. Иосиф.

Несмотря на различия, они сохраняют статус одной из наиболее прочных пар шоу-бизнеса благодаря взаимопониманию, поддержке и уважению друг к другу.

«Я выбрал путь служить Валерии. Она заслуживает», - добавил Пригожин.

Ранее Пригожин осудил западных звезд за молчание о теракте в Crocus City Hall. Многие из них выступали в этом концертном зале.

Интервью Брак Иосиф Пригожин Шоу-бизнес
27 марта 2024, 12:03
Пугачева ответила на обвинения в предательстве
РИА «Новости»
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Композитор Андрей Мисин сообщил, что певица Алла Пугачева не считает себя предательницей из-за того, что покинула Россию. Об этом он сообщил в интервью «Экспресс-газете».

По его словам, Пугачева уверена в своем праве выбирать место жительства без оглядки на критику. Об этом она рассказала приятелю в телефонном разговоре.

«Для многих те, кто уехал, больше не существуют. Но она говорит, что свободный человек и перемещается куда хочет», - отметил Мисин.

Композитор сообщил, что примадонна ведет размеренный образ жизни, избегая выступлений. Однако свой 75-летний юбилей Алла Борисовна намерена отметить грандиозным концертом , где зрители смогут услышать ее знаменитые хиты. Она также пообещала порадовать поклонников новыми композициями.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом. Несколькими днями ранее певицу раскритиковали за молчание о теракте в Crocus City Hall.

Концерты Алла Пугачева

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