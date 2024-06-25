25 июня 2024, 18:54

Пугачева высказалась о расставании внука Преснякова с возлюбленной

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков разорвал отношения со своей избранницей Аидой Калиевой. Примадонна кратко прокомментировала их расставание, сообщил сайт popcake.tv.

«Они строили отношения, но не сумели их выстроить», - заявила Пугачева.

Сейчас Пресняков женат на Алене Красновой. По его словам, они будут вместе до самой старости. Он готов пройти с супругой все трудности.

Однако ранее внук Примадонны состоял в отношениях с девушкой по имени Аида. Он повстречал ее в Америке. Пара не скрывала свой роман. Они вместе ездили в путешествия, встречались с друзьями и отдыхали.

Пресняков даже познакомил Калиеву со своей знаменитой бабушкой, что подтверждало его серьезные намерения по отношению к избраннице. Однако сохранить любовь они не смогли.

В мае внук Пугачевой приезжал в Россию одним днем. Он планировал продать дом Примадонны в Бережках по заниженной цене.

Семья Отношения Алла Пугачева Никита Пресняков
25 июня 2024, 18:51
Бритни Спирс засняли в эффектном мини без белья
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Певица Бритни Спирс впервые появилась на публике после ареста ее бывшего возлюбленного Джастина Тимберлейка. Фотографии 42-летней поп-звезды в коротком платье опубликовало издание Daily Mail.

Артистку заметили в аэропорту Ван-Найс после возвращения из короткой поездки в Мексику. На певице были кораллово-розовое мини-платье, подчеркивающее ее формы. Бюстгалтер она решила не надевать Образ завершила бежевая шляпа и сандалии с черными ремешками.

Звезду сопровождала ассистентка, которая несла в руках плюшевого медведя.

По информации источника из окружения Спирс, она наладила отношения со своими сыновьями - 18-летним Шоном Престоном и 17-летним Джейденом. Певица тайно ездила к ним на Гавайи, а также встречалась с ними в Калифорнии.

«Мальчики очень сильно любят свою мать, как и она их. Все вернулось на круги своя, они думают о совместном будущем», - добавил источник.

Ранее стало известно, что Спирс пыталась напасть на бывшего мужа Сэма Асгари с топором. Супругу звезды пришлось покинуть их общий дом в Лос-Анджелесе.

США Отношения Музыка Бритни Спирс
25 июня 2024, 18:06
«Промяла попой капот». Клава Кока рассказала о фото стоимостью 400 тысяч рублей
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Певице Клаве Коке пришлось заплатить 400 тысяч рублей за помятый капот автомобиля BMW после фотосессии на съемках клипа «Нет проблем». Подробностями произошедшего звезда поделилась на своей странице в социальной сети Instagram*.

«За это фото пришлось заплатить почти 400 тысяч рублей, потому что я промяла попой багажник», - написала она, имея в виду капот автомобиля.

Артистка опубликовала переписку с сотрудником заграничного автосервиса, в котором проходили съемки клипа. Владелец автомобиля потребовал возместить ущерб и прекратить работу.

Клип на песню «Нет проблем» появится в сети 26 июня. Ранее певица призналась, что выпустит последний трек «в стиле Клавы Коки».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Музыкальные клипы Песни Музыка Instagram Клава Кока
25 июня 2024, 17:37
Племянницу Михаила Ефремова жестоко избили в Италии
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В Италии актрису и племянницу Михаила Ефремова 36-летнюю Ольгу избил бывший муж Алессандро Сини. Пострадавшую с травмами привезли в больницу, сообщил сайт kp.ru.

«Я, вы знаете, нахожусь под его насилием уже около девяти лет. Физическим, экономическим, кроме того, он вор, он похитил моего ребенка - сына Арсения Ефремова», - пожаловалась актриса в соцсетях, записав видео с рассказом о действиях экс-супруга.

На кадрах женщина предстала вся в синяках, она уточнила, что Сини повалил ее на пол и разбил голову.

Мама Ольги Анастасия Ефремова рассказала журналистам, что около двух дней не могла связаться с дочкой.

«Незадолго до вашего звонка она прислала видеосообщение, в котором рассказала, что она в больнице. Но ей трудно говорить. По всей вероятности, у нее может быть сотрясение мозга. У нее, действительно, произошел конфликт с отцом ее ребенка», - поделилась женщина.

Она добавила, что Ольга хотела увезти сына из Италии на каникулы, но между бывшими супругами произошла серьезная ссора.

«Да, у них бывали конфликты, но скажем так - только голосовые. Сейчас дочь находится в шоковом состоянии. Мы договорились созвониться чуть позже, когда ей станет получше», - заключила Ефремова.

Ранее осужденному за смертельное ДТП актеру предложили поехать в зону спецоперации для получения УДО. С такой инициативой выступил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

Италия Дети Избиения Михаил Ефремов
25 июня 2024, 16:57
Сын экс-участницы «Дома-2» попал в реанимацию после посещения аквапарка
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сына бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Саши Черно Стефана положили в реанимационное отделение с судорогами. О состоянии своего четырехлетнего ребенка она рассказала в Telegram-канале.

«Случился ночью приступ эпилепсии. Прям вот жесткий приступ эпилепсии со всеми вытекающими, пеной изо рта, закатывающими глазами, с синеющими руками, вот со всей этой историей», - рассказала Черно.

Она пояснила, что мальчика увезли в реанимацию. В момент приступа экс-участницы телестройки не было рядом с сыном, так как она вместе с бывшим мужем Иосифом Оганесяном находилась в гостях у подруги.

О случившемся родителям сообщила няня Стефана. Черно и экс-супруг сразу же приехали в больницу.

Позже Черно уточнила, что сына перевели из реанимации в инфекционное отделение. Как выяснилось, у ребенка были судороги, а не эпилепсия. По словам Черно, они возникли на фоне инфекции, которую мальчик подхватил в аквапарке.

Недавно бывшая участница шоу «Дом-2» и телеведущая Екатерина Сюсюренко, известная как Катя Жужа, родила четвертого ребенка. Новорожденный появился на свет в американской клинике.

Дети Болезни Шоу Дом-2

Новости по теме