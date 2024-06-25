Пугачева высказалась о расставании внука Преснякова с возлюбленной

«Они строили отношения, но не сумели их выстроить», - заявила Пугачева.

Сейчас Пресняков женат на Алене Красновой. По его словам, они будут вместе до самой старости. Он готов пройти с супругой все трудности.

Однако ранее внук Примадонны состоял в отношениях с девушкой по имени Аида. Он повстречал ее в Америке. Пара не скрывала свой роман. Они вместе ездили в путешествия, встречались с друзьями и отдыхали.

Пресняков даже познакомил Калиеву со своей знаменитой бабушкой, что подтверждало его серьезные намерения по отношению к избраннице. Однако сохранить любовь они не смогли.

В мае внук Пугачевой приезжал в Россию одним днем. Он планировал продать дом Примадонны в Бережках по заниженной цене.