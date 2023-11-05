Пугачева вновь покинула Россию

«В Петербурге заканчивается прощание с Юрием Темиркановым. <…> Ждали и Аллу Пугачеву, но она уже в Латвии», - написал «Царьград».

До этого распространялась информация о том, что Алла Пугачева приехала в Россию якобы именно для того, чтобы проводить известного дирижера в последний путь. Однако среди собравшихся в большом зале филармонии певицы не было. Впрочем, были и другие версии причин ее возвращения. Кто-то предполагал, что Примадонна прибыла ненадолго по делам, кто-то - что она приехала навсегда и разводится с мужем, шоуменом Максимом Галкиным*.

Однако, судя по всему, супруги не планируют расставаться. Сегодня Галкин* опубликовал в соцсети фото с женой из Латвии , отметив, что в Сигулде солнечное воскресенье. СМИ не исключили, что Пугачева действительно собиралась на похороны Темирканова, но изменила планы после того, как ее призвали наказать за оскорбление россиян и слова о солидарности с антироссийски настроенным мужем-иноагентом.

* Максим Галкин - физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.